Da Crotone al podio cannonieri de LaLiga: Budimir supera anche Mbappé

Ante Budimir, dopo brevi esperienze in Serie A, pare aver trovato finalmente il suo posto nel mondo.

Lorenzo Maria Napolitano 9 dicembre - 17:56

Ad inizio stagione, anzi, ancora prima, gli occhi del mondo erano inchiodati solo e soltanto verso il Real Madrid. Con l'acquisto di Mbappé, la squadra già campione dell'ultima edizione della Champions League sembrava non avere rivali, e tutti erano pronti ad inchinarsi difronte ai nuovi Galacticos. Il calcio, però, ha sempre qualcosa di nuovo in servo: al momento i ragazzi di Ancelotti non stanno brillando, e in realtà da agosto non lo hanno mai fatto, neanche nella massima competizione europea, dove per il momento contano soltanto 6 punti raccolti in 5 partite.

Inoltre, l'esplosione del Barcellona ha contribuito a gettare ombra sulla prima parte di stagione del Real Madrid. E la Liga altro che già assegnata, è davvero più aperta che mai. Gli uomini di Flick guardano tutti dall'alto al primo posto, ma i punti di distanza dalle inseguitrici sono davvero pochi. L'Atletico Madrid, ad esempio, sta inanellando successi molto convincenti, e viaggia a velocità supersonica.

I ragazzi di Simeone, però, non hanno un vero e proprio goleador, nonostante abbiano acquistato Julian Álvarez. E, difatti, la classifica cannonieri in Spagna è molto particolare. Perché sì, Lewandowski continua a macinare reti, ma c'è una vecchia conoscenza della Serie A che sta mettendo a ferro e fuoco la Liga, e registra al momento più gol delle stelle del Real Madrid.

Ante Budimir alla riscossa — Dal 2020 con la maglia dell'Osasuna, Ante Budimir sta conquistando i cuori dei suoi tifosi a suon di gol. Qui c'era arrivato addirittura in prestito dal Maiorca, ma grazie ad ottime prestazioni e dopo essere stato eletto miglior marcatore della squadra, è stato riscattato. All'Osasuna ha trovato sicuramente il suo posto nel mondo, date esperienze non molto fortunate in Germania e in Italia, dove ha giocato con la maglia della Sampdoria e del Crotone.

Ante Budimir in azione con la maglia della Sampdoria. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

In Liga, da quando c'è arrivato, s'è caricato il peso dell'attacco sulle spalle e non ha mai deluso. La scorsa stagione ha realizzato 17 e quest'anno sembra essere determinato a superare il suo record personale. In 16 partite, infatti, è già entrato nel novero dei marcatori in doppia cifra con 10 centri e un assist. Tale risultato lo porta ad essere, al momento, terzo nella classifica marcatori del campionato spagnolo, alle spalle del solo duo blaugrana Lewandowski e Raphinha (rispettivamente a quota 16 e 11 gol).

Di conseguenza, l'attaccante croato, con l'ennesimo gol segnato contro l'Alavés, ieri, ha superato Kylian Mbappé e Vinicius Jr. L'Osasuna, peraltro, quest'anno sembra essere attrezzato per raggiungere il traguardo europeo, centrando quantomeno una posizione che garantisca l'accesso alla Conference League. La classifica al momento parla chiaro: la squadra di Navarra dista soltanto due punti dal Villareal, momentaneamente in quinta posiziona, che varrebbe l'accesso all'Europa League.

Dunque quest'anno ci si può preparare per festeggiare qualcosa di grosso, soprattutto di nuovo, dato che l'Osasuna non raggiunge grandi risultati europei addirittura dalla stagione 2006/2007, quando arrivò in semifinale di Coppa Uefa. Sognare così in grande può essere un azzardo, ma con un Ante Budimir così, è bellissimo poterlo fare.