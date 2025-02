Atletico Madrid-Getafe è il quarto di finale della Copa del Rey, una sfida ad eliminazione diretta che assegnerà un posto in semifinale. Entrambe le squadre hanno raggiunto questo turno vincendo di misura per 1-0 nel turno precedente: l'Atletico Madrid ha eliminato il Marbella, mentre il Getafe ha avuto la meglio sul Pontevedra. I colchoneros arrivano all'incontro con il morale alle stelle, ridotti dal 4-1 esterno contro il Salisburgo che ha garantito loro il pass per gli ottavi di Champions League, oltre alla recente vittoria in Liga per 2-0 contro il Maiorca. Il Getafe, invece, ha raccolto solo un pareggio a reti bianche contro il Siviglia, ma mantiene comunque un margine di sicurezza di 4 punti sulla zona retrocessione.