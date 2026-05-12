Pessime notizie per Johnny Cardoso e per la nazionale statunitense. Il centrocampista dell'Atletico Madrid sarà costretto a operarsi dopo il grave problema alla caviglia rimediato negli ultimi giorni e, adesso, il rischio di saltare il prossimo campionato mondiale con la maglia degli Stati Uniti è praticamente certo.

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L'infortunio del centrocampista statunitense

Secondo il comunicato dell'ha riportato una distorsione di alto grado alla caviglia destra durante l'allenamento di giovedì 7 maggio, un paio di giorni dopo l'eliminazione in semifinale diad opera dell'. Il giocatore statunitense si sottoporrà ad un intervento chirurgico e, oltre a saltare il resto della stagione con la maglia dell'Atletico, salterà anche il prossimo Mondiale

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Johnny Cardoso dell'Atletico Madrid in azione durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Arsenal FC allo stadio Metropolitano il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

All'interno del comunicato della società dei colchoneros si legge: "Johnny Cardoso si sottoporrà a un intervento chirurgico per riparare la lesione alla caviglia destra. Il giocatore americano ha subito un trauma durante l'allenamento di giovedì scorso, che ha provocato una distorsione di grado severo con interessamento dell'articolazione. Ti mandiamo tanto incoraggiamento e tanta forza, Johnny, e ti auguriamo una pronta e completa guarigione dal tuo infortunio".

Johnny Cardoso será intervenido quirúrgicamente de su tobillo derecho.



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¡Recúperate pronto, Johnny! pic.twitter.com/LnUjUgkZiC — Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2026

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Johnny Cardoso salta il Mondiale

Gli infortuni continuano a tartassare il povero. L'ex Betis ha accettato di sottoporsi all'operazione, seppur a malincuore poiché costretto a saltare i prossimi campionati mondiali che si sarebbero svolti nel suo paese natale, ma la decisione è assolutamente condivisibile. Nel corso della stagione, il centrocampista statunitense ha rimediato un totale di tre infortuni proprio su quell'articolazione: 45 giorni di stop tra ottobre e novembre per un problema alla caviglia, poi a dicembre una contusione al ginocchio e adesso un'altra distorsione alla caviglia proprio sul finire della stagione.

A meno di un mese dal Mondiale in America, Johnny Cardoso ha deciso insieme allo staff medico di operarsi, consapevole di saltare il grande appuntamento estivo con la maglia degli Stati Uniti nella speranza, però, di tornare al 100% e, soprattutto, senza rischi in campo.

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