Il centrocampista statunitense dei colchoneros, Johnny Cardoso, si opera alla caviglia: salterà il prossimo Mondiale
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Pessime notizie per Johnny Cardoso e per la nazionale statunitense. Il centrocampista dell'Atletico Madrid sarà costretto a operarsi dopo il grave problema alla caviglia rimediato negli ultimi giorni e, adesso, il rischio di saltare il prossimo campionato mondiale con la maglia degli Stati Uniti è praticamente certo.
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L'infortunio del centrocampista statunitenseSecondo il comunicato dell'Atletico Madrid, Johnny Cardoso ha riportato una distorsione di alto grado alla caviglia destra durante l'allenamento di giovedì 7 maggio, un paio di giorni dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League ad opera dell'Arsenal. Il giocatore statunitense si sottoporrà ad un intervento chirurgico e, oltre a saltare il resto della stagione con la maglia dell'Atletico, salterà anche il prossimo Mondiale.
All'interno del comunicato della società dei colchoneros si legge: "Johnny Cardoso si sottoporrà a un intervento chirurgico per riparare la lesione alla caviglia destra. Il giocatore americano ha subito un trauma durante l'allenamento di giovedì scorso, che ha provocato una distorsione di grado severo con interessamento dell'articolazione. Ti mandiamo tanto incoraggiamento e tanta forza, Johnny, e ti auguriamo una pronta e completa guarigione dal tuo infortunio".
Johnny Cardoso será intervenido quirúrgicamente de su tobillo derecho.— Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2026
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¡Recúperate pronto, Johnny! pic.twitter.com/LnUjUgkZiC
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Johnny Cardoso salta il MondialeGli infortuni continuano a tartassare il povero Cardoso. L'ex Betis ha accettato di sottoporsi all'operazione, seppur a malincuore poiché costretto a saltare i prossimi campionati mondiali che si sarebbero svolti nel suo paese natale, ma la decisione è assolutamente condivisibile. Nel corso della stagione, il centrocampista statunitense ha rimediato un totale di tre infortuni proprio su quell'articolazione: 45 giorni di stop tra ottobre e novembre per un problema alla caviglia, poi a dicembre una contusione al ginocchio e adesso un'altra distorsione alla caviglia proprio sul finire della stagione.
A meno di un mese dal Mondiale in America, Johnny Cardoso ha deciso insieme allo staff medico di operarsi, consapevole di saltare il grande appuntamento estivo con la maglia degli Stati Uniti nella speranza, però, di tornare al 100% e, soprattutto, senza rischi in campo.
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