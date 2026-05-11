Quello che non doveva succedere per il Real Madrid è successo. La squadra di Alvaro Arbeloa è uscita sconfitta dallo Spotify Camp Nou (2-0) nel Clasico contro il Barcellona e, di conseguenza, ha visto gli eterni rivali sollevare la Liga davanti ai loro occhi. Un'annata semplicemente da dimenticare che si chiude come peggio non poteva. Ma il risultato in campo non è stata l'unica beffa per i blancos.

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BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona solleva il trofeo LaLiga EA Sports mentre i giocatori dell'FC Barcelona festeggiano, dopo aver sconfitto il Real Madrid e essersi assicurati il ​​titolo, durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Real Madrid, anche Ryanair festeggia il Barcellona... su un post dei blancos

Con il Clasico di ieri sera si è chiusa definitivamente LaLiga. La vittoria delsul Real Madrid ha di fatto consegnato il trofeo, il secondo consecutivo, alla squadra di Hansi. Decisive sono state le reti di Marcuse di Ferran, tutte nel primo tempo. La sfida di ieri, inoltre, è la "ciliegina sulla torta" di una stagione semplicemente catastrofica per i blancos che, dunque, chiudono l'annata senza trofei e con mille polemiche tutte da placare.

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Ma la serata da dimenticare per il club di Florentino Perez non si è fermata lì. Subito dopo il fischio finale, il club madrileno si è voluto congratulare con i catalani per la vittoria del campionato pubblicando un post sul canale Twitter della squadra e, tra i tanti commenti, è comparso quello di un "volto noto", la compagnia aerea Ryanair. Già nota per la sua ironia, la compagnia non ha perso l'occasione di prendere in giro il Real Madrid.

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Utilizzando il post del club madrileno su 'X' in cui il club si congratulava con il Barça per la vittoria della Liga, Ryanair ha aggiunto un meme con una faccia arrabbiata coperta da una maschera sorridente. Risposta che in poco tempo è diventata virale e le reazioni sono state immediate: alcuni lo hanno criticato e hanno elogiato il gesto del Real Madrid di congratularsi con i suoi eterni rivali, mentre altri lo hanno applaudito e trovato divertente.

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