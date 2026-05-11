Samuel Umtiti, ex calciatore del Barcellona, ha analizzato la situazione in casa Real Madrid durante After Foot, podcast di RMC Sport. Per il francese in casa blancos è in atto una vera e propria "crisi sportiva".

Barcelona, SPAGNA - 10 maggio: Vinícius Júnior del Real Madrid CF appare sconsolato mentre i giocatori del FC Barcelona festeggiano dopo aver sconfitto il Real Madrid CF e conquistato il titolo della La Liga, al termine della partita di La Liga tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Umtiti: "Il Real Madrid non può permettersi due stagioni senza trofei"

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Il Real Madrid ha perso ilcontro i rivali di sempre del Barcellona, ma questo fa più male degli altri perché ha permesso ai catalani di vincere il titolo dellaproprio davanti ai blancos. Ad analizzare la situazione delle merengues ci ha pensato Samuel Umtiti, ex, durante la puntata di After Foot andata in onda dopo il big match. "Si percepisce che non c'è spirito di squadra.".A queste dure parole l'ex difensore ha poi aggiunto: "Le cose non funzionano in questa squadra. Dovranno fare delle scelte e cambiare qualcosa perché".

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Valverde-Tchouameni: "Certe cose dovrebbero rimanere nello spogliatoio"

Oltre ai deludenti risultati sportivi, il Real Madrid è al centro dell'attenzione dei media poichè lo spogliatoio sembra essere una polveriera.prima, poi il caso, prima di arrivare alla lite - o presunta tale - tra Tchouameni . E proprio riguardo quest'ultima Umtiti ha voluto dire la sua: "Non conosco personalmente Aurélien, ma so che è una persona molto tranquilla". E ha poi aggiunto: "Sappiamo che in uno spogliatoio succedono molte cose, ed è normale.". Per finire, il calciatore ha voluto sottolineare come la causa siano stati proprio gli scarsi risultati, ma che si può mettere fine a questa situazione. "Hanno perso la calma dopo i risultati campo.".

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