"Al Real non si può stare due stagioni senza trofei": questa l'opinione di Samuel Umtiti, che ha analizzato il momento no in casa blancos.
Samuel Umtiti, ex calciatore del Barcellona, ha analizzato la situazione in casa Real Madrid durante After Foot, podcast di RMC Sport. Per il francese in casa blancos è in atto una vera e propria "crisi sportiva".
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Umtiti: "Il Real Madrid non può permettersi due stagioni senza trofei"Il Real Madrid ha perso il Clasico contro i rivali di sempre del Barcellona, ma questo fa più male degli altri perché ha permesso ai catalani di vincere il titolo della Liga proprio davanti ai blancos. Ad analizzare la situazione delle merengues ci ha pensato Samuel Umtiti, ex Lecce, durante la puntata di After Foot andata in onda dopo il big match. "Si percepisce che non c'è spirito di squadra. Ognuno gioca come vuole, ognuno fa quello che gli pare e nessuno è lì a sostenere il compagno".
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Valverde-Tchouameni: "Certe cose dovrebbero rimanere nello spogliatoio"Oltre ai deludenti risultati sportivi, il Real Madrid è al centro dell'attenzione dei media poichè lo spogliatoio sembra essere una polveriera. Mbappè prima, poi il caso Rudiger-Carreras, prima di arrivare alla lite - o presunta tale - tra Valverde e Tchouameni. E proprio riguardo quest'ultima Umtiti ha voluto dire la sua: "Non conosco personalmente Aurélien, ma so che è una persona molto tranquilla". E ha poi aggiunto: "Sappiamo che in uno spogliatoio succedono molte cose, ed è normale. Ma di solito tutto questo rimane nello spogliatoio". Per finire, il calciatore ha voluto sottolineare come la causa siano stati proprio gli scarsi risultati, ma che si può mettere fine a questa situazione. "Hanno perso la calma dopo i risultati campo. Ora bisogna intervenire e ricostruire dalla base".
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