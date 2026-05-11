"Alisson bravo, ma Joan Garcia è un altra cosa": queste le parole di Szczesny sul suo compagno di reparto dopo la conquista della Liga.

Francesco Di Chio

La vittoria per 2-0 sul Real Madrid ha regalato aritmeticamente il 29esimo titolo di campioni della Liga al Barcellona. Durante i festeggiamenti Szczesny, secondo portiere dei blaugrana, si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore nei confronti di Joan Garcia, suo compagno di reparto.

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FC Barcelona, SPAGNA - 18 marzo: Joan Garcia del FC Barcelona viene sostituito da Wojciech Szczęsny del FC Barcelona a causa di un infortunio durante la gara di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Szczesny su Joan Garcia: "Facile accettare che un tuo compagno sia molto più bravo di te"

Il portiere ex Juventus è sempre stato molto onesto e diretto nelle sue dichiarazioni. Quindi ci viene facile credere che le dichiarazioni piene di ammirazione nei confronti di Joan Garcia siano sincere. Szczesny ha lodato infatti il suo compagno di reparto: "La porta del Barca è in ottime mani. È strano e mi riporta alla realtà; è la prima volta che gioco con un portiere molto più bravo di me. Alisson? Era grande, ma non ha raggiunto il livello che avrebbe potuto raggiungere. Joan Garcia è completamente diverso". Parole d'amore quelle che il portiere ha rilasciato ad Eleven Sports, testata giornalistica polacca.

Il portiere ha anche aggiunto quanto sia stato semplice accettare il suo ruolo di secondo, avendo un concorrente così bravo. "Non faccio più parte dell'élite europea a cui ero abituato all'inizio della mia carriera. E in più, trovo molto più facile accettare che qualcuno sia semplicemente molto più bravo. Il mio compito è supportarlo, non competere con lui".

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Sul futuro: "Voglio vincere 9 titoli dopo il ritiro"

Un altro tratto distintivo delle interviste di Szczesny è la sua vena ironica. Vena che è emersa anche in queste dichiarazioni: "Credo di aver già battuto il Guinness dei primati per il giocatore con il maggior numero di trofei vinti dopo il ritiro. Ne sono molto contento. Ne ho già cinque e vorrei arrivare a nove. Me ne restano ancora quattro da vincere nella mia ultima stagione". Il portiere è legato al Barcellona ancora per un anno, e ha intenzione di rispettare il contratto: "Posso ancora farlo e voglio ancora farlo", ha dichiarato al giornale.

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