Alisson ha già giocato nel nostro paese, con la maglia della Roma, prima di trasferirsi nell'allora Liverpool di Klopp.
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In Inghilterra, casa Liverpool, si discute tanto del portiere brasiliano Alisson Becker. Sembra, infatti, che l'estremo difensore dei Reds sia destinato a lasciare direzione Italia, per la precisione Juventus. Sulla questione è intervenuto Van Dijk: “Spero resti, ma nel caso ci adatteremo”.
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Alisson lascia il Liverpool?La grande e discussa notizia di mercato di questi giorni è la sempre più certa partenza di Alisson dal Liverpool di Arne Slot. Il portiere brasiliano, 33enne, è in cima ai desideri della Juventus di Spalletti e pare che lui sia pronto a dire si alla corte della Vecchia Signora. A riguardo di questo, probabile e futuro trasferimento di mercato, ha parlato il difensore e capitano dei Reds, Virgil Van Dijk. Alisson, come molti ricordano, non è nuovo alla Serie A: ha già giocato con la maglia della Roma fra il 2016 e il 2018, quando poi è andato in Premier League.
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Van Dijk: "Spero resti, ma il Liverpool si adatterà"La prima cosa detta dall'olandese è un elogio al compagno. Non ci sono dubbi sul suo valore e sulla sua importanza all'interno della squadra e dello spogliatoio: “Per me è uno dei leader della squadra ed è fondamentale in campo. A mio parere è il miglior portiere del mondo”. Van Djik, poi, afferma che il suo compagno è concentrato sul presente e sul tornare in campo, dopo un infortunio: “Sta lavorando per tornare il prima possibile e per aiutare la squadra nelle ultime quattro partite della stagione”. Come a spiegare il suo attaccamento alla squadra e alla maglia e il desiderio di tornare e dare una mano.
Per quanto riguarda, invece, le indiscrezioni di mercato, il capitano non si espone: “Ci sono tante voci, ma non mi preoccupano. Se succederà qualcosa lo sapremo tutti”. Esprime, però, una sua personale speranza: “Mi piacerebbe che restasse? Certo, senza dubbio. Ci sarà un giorno in tutti ce ne andremo, me compreso. Ma se dovesse andare via, il Liverpool saprà adattarsi”.
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