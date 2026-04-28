Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool, ha parlato dell'infortunio del suo compagno di tante battaglie Mohamed Salah, e della possibilità che non indossi mai più la maglia dei Reds. Il centrale olandese assicura però che l'egiziano avrà il saluto che si merita da Anfield.

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 6 FEBBRAIO: Mohamed Salah del Liverpool esulta con il compagno di squadra Virgil van Dijk dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la semifinale di ritorno della Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur ad Anfield il 6 febbraio 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Van Dijk su Salah: "Sta facendo tutto il possibile per rientrare"

L'infortunio contro ilpotrebbe essere l'epilogo peggiore di una carriera splendida.. E pensare che la sua ultima apparizione con la gloriosa maglia dei Reds sia terminata con un'infortunio non piace a nessuno. Non piace nemmeno al capitano della squadra, Virgil Van Dijk, che con Salah ha vinto tutto quello che c'era da vincere con questa maglia. Come riporta A Bola, quotidiano portoghese,

"So che sta facendo tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile. Quando ti infortuni in questa fase della stagione, soprattutto nella sua situazione con solo due partite casalinghe rimanenti, si provano sentimenti contrastanti". Ha poi aggiunto: "Spero che non resti fuori troppo a lungo. Magari tornerà la prossima settimana". Per il momento non ci sono notizie dall'infermeria del club circa le sue condizioni e il suo rientro.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

"Avrà il saluto che si merita"

L'egiziano resterà nella storia del Liverpool per sempre. In maglia rossa l'ex ala della Roma ha segnato, piazzandosi sul podio dei marcatori più prolifici di sempre dietro. La bacheca di Momo è cresciuta a dismisura in questi 9 anni, grazie alle numerose vittorie, tra cui unae due. E per i tifosi dire addio ad un calciatore così non è mai facile. Non lo è nemmeno per il suo capitano, che però è sicuro che il saluto sarà un grande saluto: "In questa fase non ci sto pensando, ma".

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui