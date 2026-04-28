Virgil Van Dijk non ha dubbi. Che Salah riesca a disputare o meno un'altra partita in maglia Red, il saluto che gli riserverà Anfield sarà emozionante.
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Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool, ha parlato dell'infortunio del suo compagno di tante battaglie Mohamed Salah, e della possibilità che non indossi mai più la maglia dei Reds. Il centrale olandese assicura però che l'egiziano avrà il saluto che si merita da Anfield.
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Van Dijk su Salah: "Sta facendo tutto il possibile per rientrare"L'infortunio contro il Crystal Palace potrebbe essere l'epilogo peggiore di una carriera splendida. Salah ha dato tanto alla gente di Liverpool, e la gente di Liverpool ha dato tanto a Salah. E pensare che la sua ultima apparizione con la gloriosa maglia dei Reds sia terminata con un'infortunio non piace a nessuno. Non piace nemmeno al capitano della squadra, Virgil Van Dijk, che con Salah ha vinto tutto quello che c'era da vincere con questa maglia. Come riporta A Bola, quotidiano portoghese, l'olandese ha voluto parlare proprio dell'infortunio del compagno.
"So che sta facendo tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile. Quando ti infortuni in questa fase della stagione, soprattutto nella sua situazione con solo due partite casalinghe rimanenti, si provano sentimenti contrastanti". Ha poi aggiunto: "Spero che non resti fuori troppo a lungo. Magari tornerà la prossima settimana". Per il momento non ci sono notizie dall'infermeria del club circa le sue condizioni e il suo rientro.
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"Avrà il saluto che si merita"L'egiziano resterà nella storia del Liverpool per sempre. In maglia rossa l'ex ala della Roma ha segnato 257 gol in 440 presenze, piazzandosi sul podio dei marcatori più prolifici di sempre dietro Rush e Hunt. La bacheca di Momo è cresciuta a dismisura in questi 9 anni, grazie alle numerose vittorie, tra cui una Champions League e due Premier League. E per i tifosi dire addio ad un calciatore così non è mai facile. Non lo è nemmeno per il suo capitano, che però è sicuro che il saluto sarà un grande saluto: "In questa fase non ci sto pensando, ma avrà un grande saluto, a prescindere da tutto".
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