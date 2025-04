Dove vedere la partita in diretta, le probabili formazioni e le ultime novità

Filippo Montoli 23 aprile - 10:50

Si è già aperto il turno infrasettimanale di Liga valevole per la trentatreesima giornata, con il programma che si concluderà domani sera, giovedì ore 21:30, con la partita tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano. Le squadre arrivano al derby madrileno con obiettivi diversi. Simeone ha ormai poco da chiedere alla stagione, non avendo più possibilità di portare a casa un trofeo. Iñigo Perez, fresco di rinnovo, vuole invece dare il massimo per far giungere una qualificazione europea storica per il Rayo. La zona Europa, ovvero l'ottavo posto grazie ai 5 slot Champions garantiti per il prossimo anno, si trova a soli 2 punti. Di seguito le ultime notizie sulle squadre e dove vedere in diretta tv e streaming Atletico Madrid-Rayo Vallecano.

Lo stato di forma delle due squadre — I Colchoneros dopo l'eliminazione dalla Champions League subita dal Real non sono stati più gli stessi della stagione in corso. In campionato hanno raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 giornate che sono costate caro a Simeone nella rincorsa al titolo. A contribuire a questo momento negativo della squadra è stata la perdita di solidità difensiva. Dal primo marzo Oblak subisce almeno un gol a partita. Considerando che il portiere sloveno ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni quest'anno, è certamente un dato che ha influito molto in questa involuzione. All'Atletico Madrid non resta che puntare a chiudere dignitosamente la Liga ed evitare che possa sopraggiungere l'Athletic Bilbao distante 6 punti.

Il Rayo Vallecano è sì molto vicino alla qualificazione europea, ma arriva da un periodo tutt'altro che positivo. Una sola vittoria nelle ultime nove partite, a discapito di 5 sconfitte e 3 pareggi. Il club ha voluto comunque mandare un segnale forte, scegliendo di rinnovare il tecnico Iñigo Perez per un'ulteriore stagione. La partita contro l'Atletico apre il tour de force finale che vedrà il Rayo incontrare, a parte il Las Palmas, tutte squadre in lotta per l'Europa. Fare punti al Metropolitano potrebbe dare la carica necessaria ad affrontare al meglio questo periodo.

Le probabili formazioni — Diego Simeone schiererà in campo il suo classico 4-4-2. In porta Oblak, accompagnato in difesa da Javi Galán, Le Normand, Giménez e Llorente. Nel centrocampo a quattro scelti ancora per le fasce Gallagher a sinistra e Giuliano Simeone sulla destra. In mezzo Koke e Barrios. Per l'attacco l'inamovibile Alvarez sarà affiancato da Griezmann.

Anche Iñigo Perez decide di non stravolgere la squadra e schiera il "suo" 4-2-3-1. I pali saranno difesi da Batalla. In difesa la coppia Lejeune-Ciss sarà affiancata sugli esterni da Ratiu e Chavarría. In mediana il capitano Oscar Valentín e Gumbau dovranno fare da collante con il reparto offensivo composto nella linea a 3 da de Frutos, Díaz e García e dalla punta Nteka

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Galán; Giuliano, Barrios, Koke, Gallagher; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, Gumbau; de Frutos, Díaz, García; Nteka. Allenatore: Iñigo Perez.

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il derby madrileno in programma giovedì 24 alle ore 21.30 sarà visibile su Dazn in diretta tv e in streaming sull'app. La piattaforma concede l'opportunità di seguire la partita anche in lingua spagnola o inglese. La telecronaca italiana, invece, sarà affidata a Luca Farina.