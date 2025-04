Il rigore, annullato per il doppio tocco dell'attaccante argentino è stato al centro della vicenda, con la FIFA e l' IFAB che nei prossimi mesi si riuniranno per rivedere questa controversa regola. Per questo motivo i tifosi dei Colchoneros hanno deciso di fare causa alla UEFA.

A rivelare il clamoroso retroscena è ESPN che ha deciso di intervistare una delegazione di tifosi che ha annunciato le prossime mosse legali: "È stato concordato, come misura iniziale, di creare un gruppo di lavoro composto da avvocati rinomati e prestigiosi, che saranno responsabili della progettazione della strategia legale appropriata per presentare il reclamo pertinente il prima possibile . Vogliamo ringraziare pubblicamente le associazioni di tifosi, i membri del club e i tifosi per il sostegno dimostrato all'idea di difendere la dignità e i valori che la storia del nostro club rappresenta".

Cosa potrà succedere? I possibili scenari

Per chi se lo stesse chiedendo, sarà impossibile rigiocare la partita. In ogni caso la competizione è andata avanti e non ci sono pretesti possibili che possano far rientrare in corsa l'Atletico Madrid. Nel caso in cui verrà data ragione all'accusa, la UEFA con tutta probabilità dovrà pagare una multa, ma difficilmente ci saranno risvolti a favore dei Colchoneros in questa vicenda.