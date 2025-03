Filipe Luís: il Flamengo domina con l’ex Atletico Madrid in panchina

Filipe Luís , ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea , ha intrapreso con successo la carriera da allenatore, portando rapidamente il Flamengo ad alti livelli. Dopo il ritiro nel novembre 2023, ha iniziato la sua avventura sulla panchina della squadra Under-17 del club, vincendo la Copa Rio nel 2024. Il suo talento da allenatore lo ha presto promosso alla guida dell’Under-20, con cui ha conquistato la Copa Intercontinentale battendo l'Olympiakos 2-1 in finale.

O caminho do Mengão está definido! Estamos no grupo C, junto com a LDU-EQU, Deportivo Táchira-VEN e Central Córdoba-ARG. PRA CIMA DELES, FLAMENGO! pic.twitter.com/eHGWgukbUe