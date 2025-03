È di nuovo Atletico-Barcellona, Flick: “Dobbiamo imparare dai nostri errori”

Atletico Madrid-Barcellona, terzo atto in attesa del ritorno di Coppa del Re. Le dichiarazioni di Flick prima dello scontro diretto in Liga

Atletico Madrid-Barcellona, atto terzo. Scontro diretto in Liga tra due delle tre squadre in corsa per il titolo insieme al Real Madrid. Colchoneros e blaugrana, reduci dallo spettacolare 4-4 in Coppa del Re, tornano a sfidarsi per la terza volta in stagione prima del match di ritorno della semifinale di Coppa. Alla vigilia del match del Metropolitano, l'allenatore del BarçaHansi Flick ha presentato la sfida: "Siamo pronti. Una vittoria darebbe alla squadra molta fiducia, ma c'è ancora molto campionato da giocare. Dobbiamo essere concentrati dall'inizio alla fine. Abbiamo già giocato contro di loro due grandi partite, ma dobbiamo imparare dai nostri errori".

Barcellona, Flick: "Atletico squadra fantastica, noi siamo pronti" — Lezione appresa dopo la rimonta subita in coppa: "La squadra sembra davvero concentrata. Non vediamo l'ora di giocare e sarà dura, ma siamo pronti. Sono una squadra fantastica e in grande forma con giocatori esperti. Abbiamo giocato due grandi partite contro di loro e dobbiamo essere concentrati fino alla fine. Nella prima partita non eravamo concentrati come avremmo dovuto e nella seconda avremmo dovuto essere più consapevoli. Dobbiamo andare avanti come squadra. Quando commetti un errore loro possono davvero farti male".

Per Flick, però, quella di domani non sarà una partita decisiva: "Manca ancora molto della Liga. È un'altra partita ed è ovvio che se vinciamo sarà un'iniezione di fiducia. Se siamo tutti al meglio, allora abbiamo buone possibilità di battere una squadra forte come l'Atletico. La Liga ha delle squadre davvero buone. La pausa Nazionali? Presenta sempre delle sfide per i club, ma fa parte del gioco. Le squadre nazionali svolgono un ruolo importante e la pausa consente anche ad alcuni giocatori di riprendersi e riacquistare le energie".

"Vedo la squadra molto concentrata. - ha assicurato il tecnico tedesco - Non vediamo l'ora che inizi la partita. Sarà dura, ma siamo pronti. L'Atletico Madrid ha una squadra fantastica, una rosa eccellente al di là dei suoi undici titolari. Sono in ottima forma e non vedo molta differenza nella qualità della squadra tra noi". Focus, poi, su Gavi e Frenkie de Jong, fresco di rinnovo: "Gavi sta molto bene. Sarà una delle superstar del Barcellona. Il suo atteggiamento è sorprendente. Ne sono molto contento. Il futuro di De Jong dipende sia dal club che da lui stesso. Si è ripreso bene dall'infortunio e sta giocando in modo eccellente. La sua capacità di controllare il possesso è fondamentale e sono felice di averlo in squadra".

Flick: "Il rigore di Alvarez? È stato molto sfortunato..." — L'allenatore ex Bayern Monaco ha commentato anche il discusso episodio del rigore di Julian Alvarez nel derby di Champions: "Cosa vuoi che ti dica? È stato molto sfortunato. Mi è dispiaciuto per lui perché è un giocatore fantastico, uno dei migliori attaccanti. Non ho niente da commentare perché non è stata una mia decisione. L'ho visto e mi dispiace per lui. Affrontare l'Atletico è sempre dura, ma è solo un'altra partita. Vincere aumenta la fiducia, ma ci sono altre squadre forti come il Real Madrid e l'Athletic. La Liga è molto competitiva. Se restiamo concentrati e giochiamo al meglio, sarò soddisfatto". Sull'ultima prestazione di Lamine Yamal: "La fiducia di Lamine in sé stesso è sempre stata forte, anche prima del suo gol contro il Benfica. Segnare ha solo rafforzato la sua autostima, ma il suo talento era evidente prima. Rimane costante nella sua qualità".

Flick ha parlato anche dei progressi di Balde: "Balde ha fatto grandi passi avanti nel suo sviluppo. È già uno dei migliori terzini sinistri con un potenziale immenso e continua a migliorare ogni giorno. È molto incoraggiante". E sulla convocazione in Nazionale di Inigo Martinez: "Inigo merita pienamente la convocazione in nazionale. Sta giocando in modo eccezionale". Un commento, infine, sull'incrocio con il Borussia Dortmund ai quarti di finale di Champions League: "Ho un ottimo rapporto con Kovac; è una persona fantastica. Tuttavia, la nostra attenzione in questo momento è rivolta all'Atlético. Il Dortmund è una squadra forte, come ha dimostrato nella fase a gironi, ma quella partita è ancora lontana".

