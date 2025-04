Atletico Madrid-Rayo Vallecano: il pronostico di DDD

L'Atletico punta a salvare il suo terzo posto per aggiustare una brutta stagione, mentre il Rayo vuole vincere per raggiungere l'Europa. Domani sera Inigo Perez affronta Simeone in casa dei Colchoneros

Federico Iezzi 23 aprile 2025 (modifica il 23 aprile 2025 | 15:30)

Il turno infrasettimanale della 33° giornata di Liga offre agli appassionati del calcio spagnolo una partita molto attesa e sentita: si affrontano domani, ore 21:30, l'Atletico Madriddi Diego Simeone e il Rayo Vallecano di Inigo Perez. A poche giornate dalla fine del campionato le due squadre si presentano a questa attesa sfida con prospettive diverse: I Colchoneros puntano a rimanere al terzo posto, mentre il Rayo sta cercando di agguantare l'ottava posizione in classifica che garantirebbe la qualificazione ai preliminari di Conference League o, ancora meglio, il settimo posto che permette di qualificarsi in Europa League.

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, lo stato di forma delle due squadre — Seppur saldi nel terzo posto, i Colchoneros non hanno vissuto una stagione del tutto positiva. La lotta per la vittoria della Liga è sfumata e l'Atletico è stato eliminato da Coppa del Rey e Champions League. Il momento non è positivo neanche in campionato, per la squadra di Simeone: dopo l'eliminazione dalla Champions, infatti, l'Atletico ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Punti persi che sono costati caro nella corsa al titolo.

Il compito degli uomini di Simeone, adesso, è di cercare di chiudere dignitosamente il campionato ed evitare di perdere il terzo posto. Anche il Rayo Vallecano, di recente, non ha sicuramente brilato: nelle ultime cinque giornate ha collezionato due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. La squadra di Perez, però, non è lontana da una possibile qualificazione in Europa: vincendo domani sera scavalcherebbe il Celta Vigo (ottavo) e raggiungerebbe anche il Mallorca, fermo a 44 punti.

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, le probabili formazioni — Nessun infortunato grave e nessun indisponibile per Simeone. Che quindi giocherà con la formazione titolare. Oblak in porta e davanti a lui una difesa a quattro: Llorente e Galan sulle fasce, Gimenez e Le Normand in mezzo. Anche la linea di centrocampo è a quattro: sulle fasce spingono Gallagher e il figlio d'arte Giuliano Simeone. A gestire il gioco e a fare da frangiflutti ci sono l'ex Udinese De Paul e Koke. In attacco gioca la coppia Julian Alvarez-Griezmann. Perez risponde al 4-4-2 dei padroni di casa con un 4-2-3-1. In porta c'è Batalla e davanti a lui agisce una difesa a quattro: i terzini sono Espino e Ratju, i centrali Ciss e Lejeune. Davanti alla difesa giocano Valentin e Gumbau. A sostegno dell'unica punta, Garcia, c'è il tridente composto da Chavarria, Diaz e de Frutos.

Le statistiche — Le due squadre si affronteranno per la 49° volta nella loro storia e i precedenti sono decisamente a favore della squadra di casa: 27 vittorie dell'Atletico contro le 9 del Rayo. I pareggi, invece, sono stati 12. L'ultima vittoria del Vallecano risale alla stagione 2012-2013: in quell'occasione, fra le mura amiche, la terza squadra di Madrid, si aggiudicò la vittoria per 2-1.

Il pronostico — Anche se non è in un grandissimo periodo, il gruppo di Simeone, parte strafavorito. Per una possibile scommessa, la quota più indicata è 1, oppure 1X. Una possibile alternativa potrebbe essere quella di 1+over. O ancora, la scelta di scommettere sul gol di Julian Alvarez.