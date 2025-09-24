La doppietta di Raul Garcia e le reti di Diego Costa, Arda Turan e Tiago regalano una vittoria senza storia in quel 25 agosto del 2013: un piccolo mattone verso la conquista del titolo dei Colchoneros.

Mattia Celio Redattore 24 settembre - 10:18

L'Atletico Madrid è chiamato a dare uno slancio alla stagione. Dopo le prime cinque giornate la squadra di Diego Simeone ha accumulato solo 6 punti, frutto di una sola vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. La partenza peggiore da quando il Cholo siede sulla panchina dei Colchoneros. Questa sera i biancorossi avranno una nuova opportunità contro il modesto Rayo Vallecano, squadra a cui i madrileni hanno fatto male più volte. Rivediamo la "manita" del 2013.

Atletico Madrid - Rayo Vallecano, la "manita" al Vicente Calderon — Altra squadra, altra casa ma sempre lo stesso allenatore. Diego Simeone sedeva sulla panchina dei Colchoneros da sole due stagioni ma già aveva dimostrato di essere un vero e proprio trascinatore. Quell'Atletico Madridfaceva paura a tutti, giocava un calcio semplice ma molto efficace tanto da competere con Barcellona e Real Madrid per il titolo. E quella sfida con il Rayo Vallecano del 2013 ne fu una prova. Una delle tante.

Il 25 agosto del 2013, allo Stadio Vicente Calderon, i biancorossi ospitano i Rayistas nella sfida valevole per la seconda giornata di LaLiga. Davanti a più di 40 mila spettatori, la squadra di Simeone offre calcio spettacolo e divertimento. Dopo solo 45 minuti, i Colchoneros sono già avanti per 3-0 grazie alle reti di Raul Garcia, bravo a colpire di testa su calcio d'angolo, Diego Costa, che pone completa una fantastica azione di Arda Turan. I due giocatori si invertono i ruoli in occasione della terza rete.

Nella ripresa, il 4-0 arriva rapidamente. Al 52', Arda è stato ancora una volta determinante, servendo il colpo di testa di Tiago e, nel finale, Raúl García ha segnato la sua doppietta su passaggio di Koke, sigillando il vantaggio per 5-0. Due vittorie nelle prime due giornate per l'Atletico che, come ricordiamo, chiuderà la stagione con la conquista del titolo dopo il pareggio nella sfida decisiva contro il Barcellona.

Le formazioni della sfida — Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Raul Garcia, Tiago, Gabi (Koke ​​min. 58), Arda (Baptistao min. 68), David Villa e Diego Costa (Adrian min. 65).

Rayo Vallecano: Cobeño, Tito, Galeano, Gálvez (Arbilla min. 33), Nacho (A), Saúl, Trashorras, Bueno (Baena min. 48), Lass, Perea (Cueva min. 62) e Larrivey.