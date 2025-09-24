Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 24 settembre

Filippo Montoli 24 settembre - 09:06

LaLiga disputa il suo primo turno infrasettimanale della stagione. La serata di mercoledì 24 settembre ha in programma uno dei derby di Madrid, quello tra Atletico e Rayo Vallecano. La partita si gioca alle ore 21:30 ed è valida per la sesta giornata del campionato spagnolo. Le due squadre hanno cominciato con il freno a mano tirato e cercano di dare una svolta al campionato. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Atletico Madrid-Rayo Vallecano.

I precedenti tra le due squadre — Quella tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano è storicamente una partita con poco equilibrio. Nei 49 incontri totali, 28 volte hanno vinto i Colchoneros, 9 il Rayo e 12 sono i pareggi. La squadra di Simeone non perde addirittura dalla stagione 2012/2013 in generale, mentre in casa bisogna tornare al 2001/2002 in Coppa del Re. Da questa partita solamente un'altra volta l'Atletico non ha vinto nel proprio stadio contro i rivali concittadini. Nel 2022/2023, quando il match terminò 1-1.

Anche il dato dei gol è nettamente favorevole ai padroni di casa, con le 87 reti messe a segno e le sole 47 subite. La speciale classifica marcatori di questo derby madrileno è guidata da Griezmann con 9 gol, seguito a quota 5 da Falcao (uno dei più importanti doppi ex della sfida) e da Correa. Per il francese è una delle squadre a cui ha segnato di più in carriera e nella gara di mercoledì potrebbe raggiungere la doppia cifra.

Le probabili formazioni — ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría; Ciss, Pedro Díaz; de Frutos, Palazón, Á. García; Alemão. Allenatore: Iñigo Pérez.

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, il pronostico di DDD — Le due squadre non hanno cominciato bene la stagione, ma per i bookmakers non c'è dubbio. L'Atletico Madrid viene dato a quota 1.50, il pareggio a 4.50 e la vittoria del Rayo Vallecano a 6. Se c'è qualcosa che può andare a favore degli ospiti sono le prestazioni dei Colchoneros fino a questo momento. La partita con il Villarreal ha mostrato cosa la squadra sarebbe in grado di fare, ma per ora si è trattato di un lampo isolato. Considerando il valore degli avversari affrontati, ci si aspettava molto di più da una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato.

Il Rayo però non ha fatto così diversamente dai rivali. Gli uomini di Iñigo Pérez hanno raccolto 5 punti in altrettante partite. L'unica vittoria è stata ottenuta in trasferta a Girona, mentre da rilevare è il pareggio con il Barcellona in casa. Il club del quartiere di Vallecas è tornato in Europa dopo 25 anni e il non abituale impegno infrasettimanale (nei playoff di Conference League) potrebbe aver pesato sulle prestazioni. Considerati questi fattori, il pronostico sul risultato esatto di Atletico Madrid-Rayo Vallecano è 3-0.