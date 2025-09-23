derbyderbyderby streaming Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere il match in tv e streaming live

Liga spagnola

Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere il match in tv e streaming live

Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere il match in tv e streaming live - immagine 1
Tra le due squadre della capitale spagnola c'è solo un punto di differenza ed entrambe hanno bisogno della vittoria per recuperare un po' di terreno in campionato
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

La Liga spagnola torna subito in campo con la sesta giornata, durante la quale si affronteranno Atlético Madrid e Rayo Vallecano e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere questa sfida. I due club della capitale spagnola giocheranno domani sera alle ore 21:30 presso il Riyadh Air Metropolitano.

Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere il match in tv e streaming live- immagine 2
Mallorca, Spagna - 21 settembre 2025: Jan Oblak durante la partita contro il Mallorca. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

La situazione delle due squadre di Madrid

—  

L'Atlético Madrid del CholoSimeone non ha iniziato bene questa nuova stagione. Tra campionato e Champions League, infatti, ha vinto soltanto dieci giorni fa contro il Villarreal per 2-0 con reti di Barrios e Nico González. Oltre a questa vittoria, in Liga hanno perso all'esordio contro l'Espanyol (2-1) e hanno pareggiato 1-1 contro Elche, Alavés e Mallorca. Nella massima competizione europea, l'Atlético stava per portare a casa un punto contro il Liverpool, ma il gol del 3-2 di van Dijk nei minuti finali della gara ha ribaltato la situazione.

Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere il match in tv e streaming live- immagine 3
Madrid, Spagna - 21 settembre 2025: Íñigo Pérez, tecnico del Rayo Vallecano. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La prossima settimana, il Rayo Vallecano di Íñigo Pérez esordirà in Conference League ospitando i macedoni dello Shkëndija. Oltre ad aver eliminato il Neman, squadra bielorussa, ai preliminari della competizione europea, i Franjirrojos hanno totalizzato cinque punti nel campionato spagnolo grazie alla vittoria contro il Girona (1-3) ed ai due pareggi per 1-1 contro Barcellona e Celta Vigo. Nelle altre due partite in Liga, la squadra di Madrid ha perso fuori casa contro Athletic Bilbao (1-0) ed Osasuna (2-0).

Probabili formazioni

—  

Simeone potrebbe fare pochi cambi rispetto all'undici scelto contro il Mallorca, schierando dal primo minuto di Gallagher e Griezmann. Tuttavia, i Colchoneros non potranno contare sullo squalificato Sørloth e sugli infortunati Almada e Giménez. Per quanto riguarda il Rayo, invece, in attacco potrebbe partire titolare Alemão, supportato dalla trequarti composta da de Frutos, Palazón e García. A causa dei rispettivi infortuni, non ci saranno Luiz Felipe, Mumin e Nteka.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Koke, P. Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann. All: D. Simeone

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría; Ciss, Pedro Díaz; J. de Frutos, Isi Palazón, Á. García; Alemão. All: Pérez

Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere la partita

—  

Tra le due squadre c'è soltanto un punto di differenza ed entrambe vogliono tornare a vincere in campionato. La sfida tra le due squadre di Madrid inizierà alle ore 21:30 di domani e sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti televisivi della massima competizione spagnola.

