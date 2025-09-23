La Liga spagnola torna subito in campo con la sesta giornata, durante la quale si affronteranno Atlético Madrid e Rayo Vallecano e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere questa sfida. I due club della capitale spagnola giocheranno domani sera alle ore 21:30 presso il Riyadh Air Metropolitano.
Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere il match in tv e streaming live
La situazione delle due squadre di Madrid—
L'Atlético Madrid del CholoSimeone non ha iniziato bene questa nuova stagione. Tra campionato e Champions League, infatti, ha vinto soltanto dieci giorni fa contro il Villarreal per 2-0 con reti di Barrios e Nico González. Oltre a questa vittoria, in Liga hanno perso all'esordio contro l'Espanyol (2-1) e hanno pareggiato 1-1 contro Elche, Alavés e Mallorca. Nella massima competizione europea, l'Atlético stava per portare a casa un punto contro il Liverpool, ma il gol del 3-2 di van Dijk nei minuti finali della gara ha ribaltato la situazione.
La prossima settimana, il Rayo Vallecano di Íñigo Pérez esordirà in Conference League ospitando i macedoni dello Shkëndija. Oltre ad aver eliminato il Neman, squadra bielorussa, ai preliminari della competizione europea, i Franjirrojos hanno totalizzato cinque punti nel campionato spagnolo grazie alla vittoria contro il Girona (1-3) ed ai due pareggi per 1-1 contro Barcellona e Celta Vigo. Nelle altre due partite in Liga, la squadra di Madrid ha perso fuori casa contro Athletic Bilbao (1-0) ed Osasuna (2-0).
Probabili formazioni—
Simeone potrebbe fare pochi cambi rispetto all'undici scelto contro il Mallorca, schierando dal primo minuto di Gallagher e Griezmann. Tuttavia, i Colchoneros non potranno contare sullo squalificato Sørloth e sugli infortunati Almada e Giménez. Per quanto riguarda il Rayo, invece, in attacco potrebbe partire titolare Alemão, supportato dalla trequarti composta da de Frutos, Palazón e García. A causa dei rispettivi infortuni, non ci saranno Luiz Felipe, Mumin e Nteka.
ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Koke, P. Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann. All: D. Simeone
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría; Ciss, Pedro Díaz; J. de Frutos, Isi Palazón, Á. García; Alemão. All: Pérez
Atlético Madrid-Rayo Vallecano, dove vedere la partita—
Tra le due squadre c'è soltanto un punto di differenza ed entrambe vogliono tornare a vincere in campionato. La sfida tra le due squadre di Madrid inizierà alle ore 21:30 di domani e sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti televisivi della massima competizione spagnola.
