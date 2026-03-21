Da quel momento solo 6 pareggi e 3 KO. Dopo il 5-2 inflitto ai blancos all'andata, per il Cholo è ora tempo di sfatare un tabù che va avanti ormai da troppo tempo

Mattia Celio Redattore 21 marzo - 15:25

Il match clou della 29^ giornata di LaLiga si chiama "Derby di Madrid". Domani sera alle 21 va in scena la sfida Real Madrid-Atletico Madrid. Partita di importanza vitale sia per i blancos che per i Colchoneros. I primi per non fare scappare il Barcellona capolista, i secondi per rispondere alla vittoria del Villarreal e riprendersi il terzo posto. Per la squadra di Diego Simeone, inoltre, sarà anche un'occasione per sfatare un tabù che dura da ben 10 anni. All'andata finì 5-2 per i biancorossi.

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Atletico Madrid, bisogna sfatare il tabù Bernabeu: ultima vittoria nel 2016 — La sfida di domani sera contro il Real Madrid sarà di doppia importanza per l'Atletico di Diego Simeone. Dopo il 5-2 inflitto ai blancos al Wanda Metropolitano, i Colchoneros sono pronti a ripetersi domani al Santiago Bernebeu. Una vittoria riporterebbe i biancorossi al terzo posto e soprattutto porrebbe fine ad una maledizione che va avanti da 10 anni.

L'ultimo successo dell'Atletico Madrid in casa del Real, infatti, risale ormai al 27 febbraio 2016, quando la squadra del Cholo vinse di misura grazie alla rete di Antoine Griezmann. Da quel momento lo score vede 6 pareggi e 3 successi delle merengues. Un'altra statistica è che da quando il Real Madrid ha inaugurato il nuovo stadio, i biancorossi hanno ottenuto solo 3 pareggi e 3 KO.

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Tuttavia, esiste anche una statistica favorevole a Diego Simeone. Da quando l'argentino siede sulla panchina dell'Atletico (2012), in breve tempo è diventato uno degli allenatori più vincenti al Bernabeu nella storia dei Colchoneros, avendo sconfitto il Real Madrid tra le sue mura ben 4 volte, conquistando anche un titolo: la Copa del Rey del 2013. Oltre a questo traguardo, ha replicato l'impresa anche in Liga per tre stagioni consecutive: 2013-14, 2014-15 e 2015-16. Domani sera sarà dunque la volta buona?

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