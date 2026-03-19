Derby Real Madrid-Atletico: diretta streaming gratis e dove vedere la Liga

Il Real Madrid si presenta a questo derby da seconda in classifica ma a -4 dal Barcellona. Nell'ultimo turno i merengues hanno passeggiato 4-1 sull'Elche. L' Atletico , che così come il Real ha staccato il pass per i quarti di Champions, è terzo a -6 dai rivali e arriva dal successo 1-0 sul Getafe.

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