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Derby Real Madrid-Atletico: diretta streaming gratis e dove vedere la Liga

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Stefano Sorce
Stefano Sorce

Il derby Real Madrid-Atletico catalizzerà l'attenzione della 29esima giornata di Liga spagnola. Al Bernabeu i blancos secondi ospitano rivali cittadini terzi in classifica. Il calcio d'inizio del clasico di Madrid è previsto per domenica 22 marzo alle ore 21.

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Il Real Madrid si presenta a questo derby da seconda in classifica ma a -4 dal Barcellona. Nell'ultimo turno i merengues hanno passeggiato 4-1 sull'Elche. L'Atletico, che così come il Real ha staccato il pass per i quarti di Champions, è terzo a -6 dai rivali e arriva dal successo 1-0 sul Getafe.

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Il clasico Real Madrid-Atletico sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Il derby Real Madrid-Atletico di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

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