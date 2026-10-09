Il bianco e il rosso legano due realtà completamente diverse: il brand dei Colchoneros ha scelto il territorio canadese come luogo di espansione
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L'Atletico Madrid torna dalla sosta con il pieno di energie, tanti giocatori ritrovati e un diffuso clima di serenità. Il club allenato dal Cholo Simeone si è vista sospendere il proprio percorso sul più bello: il club biancorosso di Madrid veniva infatti da ben 3 vittorie di fila in campionato, tra cui l'ultima pesantissima nel derby di Madrid (2-1). Questa striscia è stata fortemente decisa da un giocatore che stava trovando un ritmo pazzesco in Liga.Jonathan David, in gol anche contro il Cile nelle amichevoli svolte dal Canada, ha segnato in ognuna delle 3 vittorie conquistate dai Colchoneros prima della pausa autunnale. Il canadese sembra un giocatore rinato: gli spazi messi a disposizione da parte delle difesa del campionato spagnolo lo agevolano e lui sembra essere recuperato sul piano mentale, oltre che su quello fisico. La presenza del bomber ex Juve mette in evidenza una questione fortemente mersa in questi giorni: il forte legame fra il paese nordamericano e la squadra di Madrid.
Shai Gilgeous-Alexander e l'Atletico MadridA primo impatto, il Canada e l'Atletico Madrid hanno in comune i colori. Il bianco e il rosso sono i colori sociali del club spagnolo e soprattutto sono le tinte della bandiera dello stato confinante con gli Stati Uniti. Eppure, il legame tra questi due elementi, apparentemente distanti, è molto più complesso di così. Nella giornata di ieri, il profilo X dell'Atletico Madrid ha ufficializzato una notizia importante. Il due volte MVP della NBA Shai Gilgeous-Alexander, stella di OKC e della nazionale canadese, è diventato ufficialmente un investitore del club spagnolo.
Oltre alla presenza di Jonathan David in rosa, a quella di Shai Gilgeous-Alexander fra gli azionisti, l'Atletico ha puntato su un'altra situazione per rafforzare questo legame. Nel 2020, i Colchoneros avevano raggiunto un accordo di affiliazione con la squadra di Ottawa. Il club sarebbe così diventato l'Atletico Ottawa (come il San Luis in Messico), adottando i colori sociali del club di Madrid, nell'ottica di un rafforzamento dell'espansione del brand nel panorama globale.
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