Il bianco e il rosso legano due realtà completamente diverse: il brand dei Colchoneros ha scelto il territorio canadese come luogo di espansione

Pietro Rusconi
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3

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L'Atletico Madrid torna dalla sosta con il pieno di energie, tanti giocatori ritrovati e un diffuso clima di serenità. Il club allenato dal Cholo Simeone si è vista sospendere il proprio percorso sul più bello: il club biancorosso di Madrid veniva infatti da ben 3 vittorie di fila in campionato, tra cui l'ultima pesantissima nel derby di Madrid (2-1). Questa striscia è stata fortemente decisa da un giocatore che stava trovando un ritmo pazzesco in Liga.

Jonathan David, in gol anche contro il Cile nelle amichevoli svolte dal Canada, ha segnato in ognuna delle 3 vittorie conquistate dai Colchoneros prima della pausa autunnale. Il canadese sembra un giocatore rinato: gli spazi messi a disposizione da parte delle difesa del campionato spagnolo lo agevolano e lui sembra essere recuperato sul piano mentale, oltre che su quello fisico. La presenza del bomber ex Juve mette in evidenza una questione fortemente mersa in questi giorni: il forte legame fra il paese nordamericano e la squadra di Madrid.
Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 11

Shai Gilgeous-Alexander e l'Atletico Madrid

A primo impatto, il Canada e l'Atletico Madrid hanno in comune i colori. Il bianco e il rosso sono i colori sociali del club spagnolo e soprattutto sono le tinte della bandiera dello stato confinante con gli Stati Uniti. Eppure, il legame tra questi due elementi, apparentemente distanti, è molto più complesso di così. Nella giornata di ieri, il profilo X dell'Atletico Madrid ha ufficializzato una notizia importante. Il due volte MVP della NBA Shai Gilgeous-Alexander, stella di OKC e della nazionale canadese, è diventato ufficialmente un investitore del club spagnolo.

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PARIGI, FRANCIA - 6 AGOSTO: Shai Gilgeous-Alexander (n. 2) del Team Canada reagisce mentre viene marcato da Andrew Albicy (n. 6) del Team France durante la partita dei quarti di finale di basket maschile tra Team Canada e Team France, nell'undicesima giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, presso la Bercy Arena, il 6 agosto 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Jamie Squire/Getty Images)

Oltre alla presenza di Jonathan David in rosa, a quella di Shai Gilgeous-Alexander fra gli azionisti, l'Atletico ha puntato su un'altra situazione per rafforzare questo legame. Nel 2020, i Colchoneros avevano raggiunto un accordo di affiliazione con la squadra di Ottawa. Il club sarebbe così diventato l'Atletico Ottawa (come il San Luis in Messico), adottando i colori sociali del club di Madrid, nell'ottica di un rafforzamento dell'espansione del brand nel panorama globale.

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