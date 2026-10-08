Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica El Partidazo su Cope, l'ex Valencia e Manchester City David Silva ha approfittato dell'occasione per sbilanciarsi su due temi caldissimi: il Pallone d'Oro e la sfida per la conquista della Liga. Le sue dichiarazioni hanno spiazzato il pubblico, delineando un punto di vista decisamente non scontato.

Fabián Ruiz per il Pallone d'Oro?

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L'analisi sulla Liga: Blancos-Barça