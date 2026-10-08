David Silva, ai microfoni della radio Cope, ha fatto i suoi pronostici sulla Liga e sul Pallone d'Oro: ecco le sue parole
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Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica El Partidazo su Cope, l'ex Valencia e Manchester City David Silva ha approfittato dell'occasione per sbilanciarsi su due temi caldissimi: il Pallone d'Oro e la sfida per la conquista della Liga. Le sue dichiarazioni hanno spiazzato il pubblico, delineando un punto di vista decisamente non scontato.
Fabián Ruiz per il Pallone d'Oro?Interrogato su chi meriti di sollevare il Pallone d'Oro, il fantasista canario ha scartato i candidati più chiacchierati del momento per indicare invece il centrocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz. Ha ribadito come, a suo avviso, i successi collettivi debbano sempre avere la precedenza su quelli individuali, motivando la sua scelta con i traguardi raggiunti dal connazionale: "Se dovessi darlo a qualcuno sarebbe a Fabián, perché negli ultimi due anni è quello che ha vinto più titoli. È stato importante nel PSG e poi in nazionale", ha spiegato l'ex City, esaltando la costanza del centrocampista. "Non gli si dà molta importanza, non so perché, ma è un giocatore spettacolare. Mi piace molto e, lavorando in silenzio, ha fatto un lavoro incredibile", ha aggiunto precisando che avrebbe citato anche Rodri se solo non avesse vinto già il Pallone d'Oro due anni fa.
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L'analisi sulla Liga: Blancos-BarçaSpostando l'attenzione sulla Liga, David Silva si è espresso in modo molto netto a favore del Barcellona, sottolineando la qualità del gioco espressa finora dai blaugrana. Secondo la sua visione, se i catalani dovessero mantenere l'attuale stato di forma, si ritroverebbero senza rivali nella corsa al titolo. Ciononostante, non è mancato un avvertimento diretto sul Real Madrid, riconoscendo il DNA irriducibile dei Blancos: "Non si può mai dare il Real Madrid per morto perché ha grandi giocatori; se riescono a mantenersi vicini fino alla fine della Liga, possono lottare", ha sentenziato David Silva, prima di ribadire: "Ma insisto, se il Barça continua a questo livello, non credo ce la faranno".
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