Thibaut Courtois come il vino. Più invecchia, più il portiere delizia i tifosi con i suoi interventi prodigiosi. Nonostante l'avvio di stagione del Real Madrid non sia stato dei più memorabili, avendo concesso tanto in difesa, il numero 1 ha saputo farsi valere. L'ex Atletico Madrid e Chelsea, da quando veste la camiseta blanca, non aveva mai fatto registrare un dato più alto di parate nelle prime 8 giornate.

Courtois, inizio da sogno! 4,6 parate a partita

Non ha ancora formalmentein scadenza il prossimo 30 giugno 2027. Eppure, ad un Courtois in questo stato di forma si fa davvero fatica a rinunciare. L'estremo difensore potrebbe comunque rimanere a Madrid e la firma è attesa nei prossimi mesi, riporta AS. Fin qui il portiere ha fronteggiato, tra campionato e Champions League. Considerando le 8 partite giocate, mai da quando è al Real, il 34enne aveva dovuto sfoderare i guantoni così tante volte.

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: Thibaut Courtois del Real Madrid festeggia dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo Stadio Santiago Bernabeu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Nella stagione 2020-2021, Courtois si vide costretto a intercettare un numero di conclusioni molto vicino a quello di questa annata sportiva, 35. Progressivamente, il Real ha migliorato la tenuta difensiva concedendo sempre meno ai suoi avversari. Nelle prime 8 partite della stagione, subì ben 12 gol al suo debutto, stagione 2018-2019. Dunque nel tempo, è migliorato lui così come il rendimento difensivo della squadra. A dire il vero, la percentuale di parate pari al 76% (28 tiri intercettati su 37) non è la sua migliore in assoluto. Nel 2022-2023 raggiunse l'82%, nel 2024-2025 neutralizzò addirittura l'83% dei tiri ricevuti.

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Ciò che impressiona è dunquein sé. Proprio per l'alta mole di conclusioni fronteggiate, tenere comunque la resa di oltre 3 tiri parati su 4 è oggettivamente complicato. Insomma, il Real Madrid di Mourinho balla un po' troppo dietro, ma sembra continuare ad avere le spalle piuttosto coperte. Per il belga, fin qui, soltanto una volta si è riusciti a tenere la porta inviolata. Era il 30 agosto e il Real s'impose 4-0 sul Malaga.