L'estremo difensore belga ha intercettato 37 tiri, concedendo appena 9 gol
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Thibaut Courtois come il vino. Più invecchia, più il portiere delizia i tifosi con i suoi interventi prodigiosi. Nonostante l'avvio di stagione del Real Madrid non sia stato dei più memorabili, avendo concesso tanto in difesa, il numero 1 ha saputo farsi valere. L'ex Atletico Madrid e Chelsea, da quando veste la camiseta blanca, non aveva mai fatto registrare un dato più alto di parate nelle prime 8 giornate.
Courtois, inizio da sogno! 4,6 parate a partitaNon ha ancora formalmente rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027. Eppure, ad un Courtois in questo stato di forma si fa davvero fatica a rinunciare. L'estremo difensore potrebbe comunque rimanere a Madrid e la firma è attesa nei prossimi mesi, riporta AS. Fin qui il portiere ha fronteggiato 37 tiri totali e ha incassato 9 gol, tra campionato e Champions League. Considerando le 8 partite giocate, mai da quando è al Real, il 34enne aveva dovuto sfoderare i guantoni così tante volte. La media è di 4,6 parate a partita.
Nella stagione 2020-2021, Courtois si vide costretto a intercettare un numero di conclusioni molto vicino a quello di questa annata sportiva, 35. Progressivamente, il Real ha migliorato la tenuta difensiva concedendo sempre meno ai suoi avversari. Nelle prime 8 partite della stagione, subì ben 12 gol al suo debutto, stagione 2018-2019. Dunque nel tempo, è migliorato lui così come il rendimento difensivo della squadra. A dire il vero, la percentuale di parate pari al 76% (28 tiri intercettati su 37) non è la sua migliore in assoluto. Nel 2022-2023 raggiunse l'82%, nel 2024-2025 neutralizzò addirittura l'83% dei tiri ricevuti.
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