Certe storie vanno oltre il calcio e diventano parte dell’identità di un club. È il caso del legame tra Diego Simeone e Antoine Griezmann, pronto a vivere la sua ultima partita al Metropolitano con la maglia dell’Atletico Madrid. Alla vigilia della sfida contro il Girona, il tecnico argentino ha voluto rendere omaggio al francese con parole cariche di stima e affetto, definendolo una leggenda del club e un giocatore impossibile da sostituire. Simeone ha ripercorso la crescita dell’attaccante, arrivato giovanissimo e diventato il miglior marcatore della storia rojiblanca, sottolineandone anche il valore umano all’interno dello spogliatoio. Un addio emozionante che chiude uno dei capitoli più importanti dell’era Simeone.

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❞يودّ أن يتذكره الناس كإنسان عظيم، بغض النظر عن كونه لاعب كرة قدم❝.



🎙️ سيميوني يتحدث عن غريزمان 🥰 pic.twitter.com/OIc6ChOLX4 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) May 16, 2026

Simeone e Griezmann, una storia che va oltre il campo

Alla vigilia dell’ultima gara casalinga della stagione, Diego Simeone ha parlato con grande emozione del rapporto costruito negli anni con Antoine Griezmann. L’attaccante francese, destinato a salutare il pubblico del Metropolitano nella sfida contro il Girona, riceverà l’omaggio di tutto l’ambiente rojiblanco dopo essere diventato il miglior marcatore della storia dell’Atletico Madrid. Simeone ha spiegato come il loro legame non possa essere racchiuso in un singolo episodio, ma sia nato attraverso anni di rispetto reciproco, crescita e fiducia. Il tecnico argentino ha ricordato l’arrivo di Griezmann da giovane talento e il percorso che lo ha portato a diventare campione del mondo e simbolo del club.

LONDRA, INGHILTERRA - 17 MARZO: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla ai media durante una conferenza stampa in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Tottenham Hotspur e Atletico Madrid al Tottenham Hotspur Stadium il 17 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Andrew Redington/Getty Images)

Particolarmente significativo anche il passaggio sul ritorno dal Barcellona, accolto - ha raccontato Simeone - con entusiasmo perché “stava tornando un genio”. Guardando al futuro, l’allenatore è stato chiaro: “Non esisterà un altro Griezmann”. Un messaggio che certifica il peso del francese nella storia recente dell’Atletico, non solo per i gol e le vittorie, ma anche per la leadership e il rispetto conquistato dentro lo spogliatoio. Infine, Simeone ha voluto sottolineare soprattutto il lato umano del giocatore, definendolo una persona umile, disponibile e profondamente legata ai valori del club madrileno.

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