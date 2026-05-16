L'avventura di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid potrebbe non essere ancora finita. Nonostante i dubbi emersi nelle ultime settimane a causa dei problemi fisici, il club spagnolo starebbe lavorando attivamente con la Juventus per trattenere l'esterno argentino anche nella prossima stagione. Un ruolo decisivo lo avrebbe avuto direttamente l'allenatore Diego Simeone, suo grande estimatore e principale della sua permanenza in maglia Colchoneros.

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La posizione di Simeone

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, Diego Simeone avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza dell'Atletico di continuare asu Nico. Il tecnico argentino apprezza la sua, la capacità di lavorare senza palla e l'intensità garantita in entrambe le fasi di gioco: la cosiddetta '' che il Cholo Simeone apprezza particolarmente e che consideracome caratteristica del suo stile di gioco.

L'accordo iniziale con la Juventus prevedeva un diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni legate alla presenze del calciatore. Tuttavia, l'ultimo stop fisico dell'argentino ha impedito il raggiungimento automatico dei parametri previsti, portando l'Atletico a ragionare su una nuova trattativa per provare a trattenerlo.

MADRID, SPAGNA - 22 MARZO 2026: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, durante la gara de LaLiga contro il Real Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La stagione di Nico Gonzalez all'Atletico e l'infortunio che cambia tutto

Nonostante una stagione vissuta a intermittenza, Nico Gonzalez ha comunque lasciatoin Liga e in Champions League. Con quasicomplessivi,, l'argentino ha offerto prestazioni convincenti, nonostante gli stop fisici. Tra i momenti migliori della sua annata c'è sicuramente la doppietta realizzata contro l'e quella con ilin Liga, mostrando tutte le sue qualità offensive che hanno rafforzato la convinzione di Simeone.

A frenare però definitivamente il riscatto automatico è stato però un problema muscolare accusato alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro l'Arsenal, alla quale l'argentino non ha potuto prendere parte: gli esami avevano infatti evidenziato una lesione muscolare, che tutt'ora lo sta obbligando ai box. L'infortunio ha perciò chiuso ogni possibilità matematica di riscatto da parte dell'Atletico che però, nonostante il terzo stop stagionale, ha ugualmente intenzione di trattenerlo.

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La nuova trattativa con la Juventus

La volontà dell'Atletico è quindi quella diNico e la nuova trattativa con la Juventus è partita: le cifre sulle quali i due club stanno trattando si aggirano attorno ai, bonus inclusi, rispetto ai 32 del riscatto e filtra cautosulla riuscita dell'affare.

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