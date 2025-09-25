Ieri sera si è giocata Atletico Madrid contro Rayo Vallecano all'Estadio Metropolitano di Madrid. La squadra di Diego Pablo Simeone è riuscita ad aggiudicarsi i tre punti grazie alla super tripletta di Julian Alvarez , attaccante argentino ex Manchester City, che ha regolato il risultato sul 3-2. Il classe 2000' si è messo in luce, regalando cosi la seconda vittoria in questo campionato ai Colchoneros.

"La squadra è migliorata e cresciuta dal match con il Villarreal. Poi a Liverpool, contro un avversario enorme, abbiamo sfiorato il pari. Anche a Maiorca abbiamo fatto la nostra gara. Stasera, nel primo tempo, potevamo chiudere con un vantaggio più ampio, ma un gran gol da fuori ci ha tolto fiducia. Nella ripresa abbiamo giocato, con momenti molto buoni. Il 2-2 ci ha ridato vita e poi il terzo gol… un’autentica prodezza di un giocatore fantastico e che abbiamo la fortuna di avere con noi".