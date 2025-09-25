Il presidente del Rayo non ci sta dopo il derby perso, mancano due rossi.

Il derby spagnolo è stato pieno di tensione e si è risolto grazie a una giocata spettacolare di Julian, ma la squadra sconfitta recrimina per gli errori arbitrali

Giorgio Abbratozzato 25 settembre - 12:30

Ieri si è giocato un derby accesissimo tra Rayo Vallecano e Atlético Madrid, una sfida sempre molto sentita da entrambe le tifoserie. La partita ha regalato spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo minuto. I colchoneros sono riusciti a spuntarla nel finale grazie a un sinistro di Julián, autore di una tripletta straordinaria. Un successo pesantissimo per l’Atlético, in una gara che avrebbe potuto prendere anche una piega diversa. Al termine del match, però, non sono mancate le polemiche: il presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha puntato il dito contro due episodi in particolare, sostenendo che Koke e Marcos Llorente avrebbero dovuto essere espulsi.

Le due mancate espulsioni, le accuse del presidente del Rayo — A far infuriare maggiormente Raúl Martín Presa sono stati i due episodi che hanno visto protagonisti Koke e Marcos Llorente. Il presidente del Rayo ha detto la sua opinione a El Larguero su Cadena SER e ha sottolineato come i due gialli fossero delle scelte sbagliate soprattutto ora che si ha il VAR a disposizione: «Dal mio punto di vista, afferrare un giocatore per il collo è un gesto che va punito con il rosso. Capisco che non abbiano visto l’intenzionalità, ma c’è il VAR».

Poi ha rincarato la dose parlando del colpo di Llorente a Pep Chavarría: «Llorente gli ha tirato un pugno e, se l’arbitro lo avesse espulso, non sarebbe successo nulla». Per il numero uno del Rayo, dunque, l’Atlético avrebbe dovuto terminare la partita in nove uomini. La direzione di gara della terna arbitrale verrà presa sotto esame nei prossimi giorni, anche se arbitrare un derby così caldo non è mai semplice.

Il secondo gol dell’Atlético sotto accusa — Non solo le espulsioni mancate, nel mirino di Martín Presa. Il presidente del Rayo contestato anche l’azione che ha portato al secondo gol dei colchoneros, ritenuta irregolare: «Il secondo gol dell’Atlético nasce da un fallo su Isi che non è stato fischiato. È una situazione chiara». Secondo la dirigenza del club vallecano, quel contatto avrebbe dovuto fermare il gioco e impedire il contropiede che ha portato al pareggio.

Le parole del presidente del Rayo accendono inevitabilmente le polemiche attorno a un derby che ha regalato spettacolo, ma che lascia anche molti dubbi sull'arbitraggio. Il Rayo ha l’impressione di essere stato penalizzato da decisioni arbitrali troppo leggere nei confronti dell’Atlético. I colchoneros, invece, festeggiano un successo pesantissimo che può risollevare il morale in vista dei prossimi impegni.