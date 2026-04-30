Il primo round contro l'Arsenal si è chiuso 1-1 con le reti segnate entrambe su rigore. Al vantaggio di Gyokeres ha risposto Julian Alvarez. Proprio quest'ultimo, insieme ad altri compagni, ha riportato alcuni problemi fisici al fischio finale ma c'è grande ottimismo per il suo recupero in vista della sfida di ritorno. E non solo l'argentino. Ecco la situazione infortunati dei Colchoneros.

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Julian Alvarez realizza il rigore del pareggio nella sfida di ieri sera contro l'Arsenal. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Atletico Madrid, ottimismo per Alvarez, Giuliano e Sorloth: Simeone tira un sospiro di sollievo

Arsenal, lavorando per averli All' Atletico Madrid c'è un notevole ottimismo riguardo ai giocatori infortunati nella partita contro l', lavorando per averli

a disposizione per la sfida del 5 maggio a Londra.

Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Sørloth sono i tre giocatori la cui assenza ha creato qualche dubbio ai Colchoneros

dopo lo scontro con i Gunners. Come riporta Diario As, Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, tutti e tre dovrebbero comunque essere disponibili per la squadra di Arteta.

C'è da considerare che la squadra di Diego Simeone ha avuto, tra Liga e Coppe, un calendario pieno. I Rojiblancos hanno infatti giocato tutte le partite possibili tranne una: la finale di Supercoppa spagnola, avendo perso contro il Real Madrid in semifinale. La squadra del Cholo è stata impegnata in ben 55 partite ufficiali. Numeri che adesso si fanno sentire.

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Julián Álvarez ha subito un colpo alla caviglia, ma non sembra essere grave. Ha provato a giocare, ma il dolore gli ha impedito di continuare la partita. Alla fine ha lasciato lo stadio senza zoppicare e senza dunque mostrare segni di un infortunio significativo. Tuttavia, bisognerà attendere i risultati degli esami per avere conferma delle condizioni dell'attaccante.

Sorloth non ha potuto prendere parte alla sfida a causa di un problema muscolare durante il riscaldamento. Il norvegese ha avvertito un fastidio ai muscoli posteriori della coscia. L'attaccante al momento è tenuto sotto stretta osservazione, ma è probabile che sarà disponibile per la partita di Londra. Il figlio del Cholo, Giuliano, ha subito un infortunio all'anca in uno scontro con Hincapié. Un infortunio che tuttavia sembra essere un semplice fastidio e quindi anche lui dovrebbe partire per l'Emirates Stadium.

L'Atletico Madrid dovrà però prima affrontare il Valencia sabato prossimo (ore 16:15). Una partita che, in termini di classifica, non ha molto da dire data la certezza di partecipazione alla prossima Champions League. Motivo per cui, Simeone darà certamente spazio alle riserve, tra cui diversi giocatori del settore giovanile, per fare rifiatare i titolarissimi.

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