Atlético Madrid, Sørloth ed i suoi numeri in queste prime settimane del 2026

La squadra allenata da Diego Simeone ha segnato soltanto quattro reti nel nuovo anno ed il norvegese ha messo la sua firma quasi sempre

Jacopo del Monaco 19 gennaio - 11:04

In diverse partite di questa stagione, Alexander Sørloth ha dimostrato di essere determinante per l'Atlético Madrid. Fino ad ora, infatti, il norvegese ha messo a segno otto reti, sei di queste nella Liga spagnola. Le altre due, invece, le ha realizzata in Champions League e durante la Supercoppa Spagnola. In queste prime settimane del 2026, la squadra allenata dall'argentino Diego Simeone ha giocato quattro partite e l'ex calciatore del Villarreal, quasi sempre, c'ha messo lo zampino.

Atlético Madrid, come ha iniziato Sørloth questo 2026 — Nelle sue prime quattro partite del 2026, l'Atlético Madrid ha collezionato tra campionato e Supercoppa nazionale due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Quest'ultima, tra l'altro, ha sancito l'eliminazione dal torneo per mano dei cugini del Real Madrid, che hanno vinto 1-2. In Liga, invece, ha sempre portato a casa dei punti e non ottiene una sconfitta dal match del 6 dicembre contro l'Athletic Bilbao. Tra le note positive dei Colchoneros nel nuovo anno solare, possiamo inserire il centravanti Sørloth, alla sua seconda stagione con la squadra della capitale spagnola. Fino a questo momento della stagione, l'ex Villarreal ha segnato otto gol tra campionato e coppe. Per di più, tre di questi li ha segnati nel nuovo anno. Il norvegese ha realizzato la prima rete il 4 gennaio, nel match della massima competizione spagnola terminato 1-1 in casa della Real Sociedad.

Pochi giorni dopo, ha segnato il gol che ha accorciato le distanze nel derby di Supercoppa contro il Real Madrid disputato in Arabia Saudita e perso 1-2. Anche nella giornata di ieri, il centravanti della Nazionale Norvegese ha messo il suo nome nel tabellino dei marcatori decidendo, al minuto 48, il match di campionato disputato in casa contro il Deportivo Alavés. Col suo colpo di testa, Sørloth ha permesso ai Colchoneros di conquistare i tre punti. L'unica partita di quest'anno in cui non ha segnato è quella vinta 0-1 contro il Deportivo La Coruña decisa da Griezmann. In poche parole, i Colchoneros hanno segnato 4 gol in altrettante partite del 2026 e tre di questi portano la firma di Sørloth.