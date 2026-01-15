Atletico Madrid, Giovanni Simeone rinnova con clausola da record

Il figlio del Cholo Simeone si lega al club firmando un rinnovo a lungo termine e una clausola da capogiro

Gianmarco Inguscio Collaboratore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 20:22)

Quella del rinnovo di Giuliano Simeone è una clausola esorbitante: 500 milioni di euro. Il figlio del 'Cholo' e fratello di Giovanni, quest'ultimo attualmente in forza al Torino, indosserà la maglia dell'Atletico Madrid fino al 2030. L'annuncio del club spagnolo ha sorpreso anche gli addetti ai lavori a causa della cifra elevata con cui ha rinnovato il suo contratto.

Cresciuto nel settore giovanile dei colchoneros, con i quali ha fatto il suo esordio tra i grandi nella stagione 2021/2022, ha poi militato in prestito con il Saragozza e l'Alaves prima di fare ritorno a casa nella scorsa stagione e diventare un perno fisso nel sistema tattico del padre, tanto da collezionare 37 presenze e realizzare 5 reti. In questo campionato invece è sceso in campo 25 volte fra le gare di campionato e quelle di coppa, mettendo a segno 3 gol, oltre a 6 assist.

Atletico Madrid, Simeone: il comunicato del club biancorosso — L'Atletico Madrid, tramite un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Giovanni Simeone. Di seguito la nota del club:

"Il ventitreenne è entrato a far parte della nostra Academy nel 2019 e fino all'estate del 2022 ha avuto una brillante carriera nelle nostre squadre giovanili. Membro della Juvenil A dell'Atlético de Madrid, campione del Gruppo 5 della División de Honor nella stagione 2020/21, ha esordito con l'Atlético Madrileño nella stessa stagione, disputando 15 partite. Nella stagione 2021/22 ha continuato a giocare per la nostra squadra B, collezionando 36 presenze e segnando 24 gol. Questo bottino non solo lo ha consacrato capocannoniere del Gruppo 7 della Tercera RFEF, ma lo ha anche reso un giocatore chiave per la promozione dell'Atlético Madrileño. Inoltre, il 20 aprile 2022 ha esordito in prima squadra nella partita della Liga contro il Granada al Riyadh Air Metropolitano.

Giuliano ha poi trascorso due stagioni in prestito al Real Zaragoza (2022/23) e al Deportivo Alavés (2023/24), dopodiché è tornato al nostro club diventando un membro permanente della prima squadra. Da allora, ha giocato 77 partite, segnando otto gol, fornendo 16 assist e diventando uno degli idoli dei tifosi per la sua intensità in campo."