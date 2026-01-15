L'ex portiere del Siviglia protagonista di una parata storica nella semifinale contro la Nigeria. Leoni dell'Atlantico affronteranno il Senegal nella finale della Coppa d'Africa

Il Marocco raggiunge il Senegal nella finale della Coppa d'Africa. I Leoni dell'Atlantico arrivano all'ultimo atto della competizione al termine di una partita destinata ad entrare nella storia del calcio africano. O meglio, grazie ad una parata destinata ad entrare nella storia. Protagonista è stato Yassine ‘Bono' Bounou, autore di un intervento probabilmente mai visto prima durante una sequenza dei calci di rigore.

Marocco, Bounou compie una parata storica: Nigeria KO e Leoni in finale — Sarà il Marocco l'avversaria del Senegal nella finale della Coppa d'Africa. Hakimi e compagni hanno battuto la Nigeria al termine di una partita al cardiopalma terminata solo dopo i calci di rigore. I 120 minuti si erano chiusi a reti bianche. Sono stati dunque necessari i tiri dal dischetto e qui è salito (veramente) in cattedra il portiere nordafricano Yassine ‘Bono' Bounou con due interventi decisivi, l'ultimo dei quali entrerà nella storia.

Se l'ex estremo difensore del Siviglio difende la porta della Nazionale marocchina da ben 13 anni un motivo ci sarà. Il classe '91 è un punto di riferimento assoluto per il Marocco e ieri sera ne ha dato l'ennesima prova respingendo i tiri di Samuel Chukwueze e Bruno Onyemaechi. Ma il momento che ha fatto il giro del mondo è arrivato sull’ultimo rigore decisivo.

Al momento della rincorsa di Onyemaechi, Bono non si tuffa in anticipo come fanno quasi tutti ma resta in piedi, si sposta lateralmente verso la sua sinistra e all’ultimo istante allunga il braccio destro, deviando il pallone fuori dallo specchio con un riflesso fulmineo. Un gesto istintivo, controintuitivo, che ha lasciato increduli giocatori, tifosi e commentatori.

Proprio questi ultimi hanno subito definito l'intervento del 34 enne "una parata mai vista prima" durante una serie di rigori e non tanto per la difficoltà tecnica, quanto per la scelta e per la reattività mostrata in un momento di forte pressione. Lo stesso commissario tecnico Walid Regragui lo considera uno dei migliori portieri al mondo, e prestazioni come questa rafforzano ulteriormente quella convinzione. Adesso manca solo un ostacolo alla conquista della Coppa d'Africa, una vittoria che manca dal lontano 1976.