Atletico Mineiro, Caio Paulista vittima di razzismo: arrestato tifoso

"Purtroppo, l'ennesimo caso di insulti razziali in una competizione sudamericana! L'atleta Caio è stato vittima di insulti razzisti durante la partita Atl. Bucaramanga-Atlético, giovedì sera (17/7) a Bucaramanga, in Colombia. La partita era valida per l'andata dei playoff della Copa Sudamericana. È stata sporta denuncia presso la sede della partita e il tifoso è stato identificato e arrestato. L'Atlético continuerà a monitorare il caso. Questa situazione è disgustosa e deve finire una volta per tutte! Per quanto tempo dovremo convivere con questa assurdità? Per quanto tempo?!!! Coraggio, Caio. Siamo con te!"