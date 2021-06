Atletico Mineiro-Fortaleza 1-2, la squadra di Hulk battuta da…Pikachu!

Nel campionato brasiliano l'Atletico Mineiro di Hulk ha perso contro il Fortaleza grazie alla doppietta di Pikachu

Il campionato brasilianoriserva sempre grandi sorprese, soprattutto per i curiosi protagonisti di giornata. No, non si tratta assolutamente di uno scontro tra personaggi di fantasia, ma di pura coincidenza.