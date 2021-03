Era El Niño, eppure oggi sembra l’incredibile Hulk: ma come è cambiato Fernando Torres!

Fernando Torres potrebbe presto essere conosciuto come l'Incredibile Hulk piuttosto che El Niño mentre continua a trasformare clamorosamente il suo corpo dopo essere stato nominato allenatore dell'Atletico Madrid B

Il nuovo fisico mozzafiato di Torres ha invece attirato l'attenzione dei fan del calcio. Ha iniziato a ricoprire un ruolo da allenatore con la squadra B dell'Atletico nell'agosto dello scorso anno prima di diventare il loro manager a gennaio, una posizione da cui si è temporaneamente allontanato per motivi personali. E in un post su Instagram che annunciava un collegamento con la Liga e un sito web di casinò del sud-est asiatico, ha mostrato il suo nuovo look. Con una polo blu attillata, Torres ha entusiasmato i fan che hanno subito notato i suoi recenti exploit in palestra. Un altro scatto della star ha colpito i social media e il vincitore della Coppa del Mondo ora sembra ancora più grande!

Torres posa per una foto in una palestra mentre indossa un giubbotto e una maschera per il viso, mostrando un paio di enormi braccia, con tanto di bicipiti e tricipiti in bella mostra. La foto è diventata presto virale su Instagram, con un follower che afferma: "Sembra che Torres stia per unirsi alla WWE". Un altro: "Era sempre grande e ben costruito al Liverpool, ma questo è ancora più grande". Nonostante migliaia di persone non siano riuscite ad andare in palestra durante la pandemia, l'ex attaccante non ha avuto quel problema. Secondo un precedente rapporto di A , possiede una serie di palestre nella capitale spagnola. E Diego Costa è solo uno dei suoi ex compagni di squadra che in passato ha utilizzato le sue strutture per allenarsi.