L'ex giocatore del Porto si è allenato insieme a suo figlio, Ian Ângelo, per la prima volta da quando veste la maglia bianconera

Mattia Celio Redattore 10 aprile - 13:18

Un momento molto emozionante quello vissuto da Hulk. L'attaccante dell'Atletico Mineiro ieri pomeriggio ha preso parte all'allenamento della squadra in vista della partita di domani sera contro il Santos di Neymar. Ma la notizia importante è stata che l'ex giocatore del Porto ha avuto modo di allenarsi con una persona molto importante: suo figlio Ian Ângelo.

SAO PAULO, BRASILE - 20 LUGLIO: Hulk dell'Atletico Mineiro festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita Brasileirao 2025 tra Palmeiras e Atletico Mineiro all'Allianz Parque il 20 luglio 2025 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Atletico Mineiro, Hulk si allena insieme al figlio Ian Ângelo: l'ex Porto si commuove — L'Atletico Mineiro si prepara per la sfida di domani sera contro il Santos, valida per l'11°turno della Brasileirão. I Galo sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva che li rilancerebbe nelle zona alte della classifica. Nel frattempo, durante l'allenamento di ieri pomeriggio, l'attaccante Hulk ha vissuto un momento molto emozionante. Insieme a lui si stava allenando anche il figlio Ian Ângelo, attualmente militante nella squadra U20.

Il club ha condiviso il momento sui social media, descrivendolo come "un capitolo senza precedenti e straordinario nella vita di entrambi con l'Atlético Mineiro". Lo scorso gennaio, Ian Ângelo (17 anni) e Tiago Ângelo (15 anni), figli dell'attaccante brasiliano, hanno firmato contratti per giocare nelle giovanili dell'Atlético Mineiro. Ian, terzino sinistro, è arrivato al club dall'Ibrachina, dopo un periodo nel settore giovanile del Palmeiras, la stessa squadra in cui militava Tiago, centrocampista.

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Un Hulk visibilmente emozionato ha condiviso l'esperienza sui social con tanto di messaggio: "Oggi ho vissuto uno di quei momenti che il calcio mi ha regalato e che conserverò per sempre nel mio cuore. Dopo più di 22 anni di carriera ad alto livello, pensavo di aver già provato tutto sul campo...ma Dio mi ha sorpreso ancora una volta". Fino ad ora, in questa stagione, l'ex Porto ha collezionato 16 presenze e 5 reti tra Campionato Mineiro e Brasileirão.