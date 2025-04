Atletico Mineiro pari al fotofinish: Hulk non ci sta e sbotta contro gli arbitri

Protagonista con la squadra di Belo Horizonte, l'ex Porto fatica ad accettare alcune decisioni arbitrali

Alessandro Savoldi 28 aprile - 12:17

Hulk non si è trattenuto dopo l’ultima partita dell’Atletico Mineiro, club in cui gioca dal 2021. I bianconeri, protagonisti di un avvio di stagione complicato e solo diciassettesimi nel Brasileirao, hanno mancato ancora l’appuntamento con la vittoria nell’ultimo turno. In vantaggio al 90’, un gol di Reinaldo nel recupero ha consentito al Mirassol di strappare un punto all’Atletico Mineiro. Dopo la partita però, il capitano del Galo ha criticato aspramente la direzione arbitrale.

Hulk sulla partita e sulla direzione arbitrale — Hulk ha iniziato parlando della partita: “Come normale che sia, abbiamo un po' di difficoltà, anche perché non abbiamo avuto tempo per preparare la partita. Alcuni giocatori giocano oggi la loro prima partita. Ci vuole tempo per allenarsi, che purtroppo non abbiamo e ci sono alcune cose che il mister a volte ci mostra e che noi cerchiamo di riprodurre in partita ma facciamo fatica”.

Poi lo sfogo contro l’arbitraggio: “Parliamoci chiaro: duello con il giocatore avversario, lo precedo, vinco la palla e lui [l'arbitro] fischia fallo. Amico, io sono un giocatore e non sono obbligato ad accettare la decisione dell'arbitro, quindi ho fatto così guardando a terra e verso la mia porta. L'arbitro è 10 metri dietro di me, si gira e mi ammonisce. In base a quale criterio mi ha dato il giallo? Non l'ho nemmeno guardato, non mi sono nemmeno lamentato e lui ha detto che era per il mio gesto”.

Hulk ha poi rincarato la dose, parlando in generale dei comportamenti della classe arbitrale: “Non ha fischiato rigore? Bene. Mi ha chiamato per parlare, insieme al capitano del Mirassol. Mi sono avvicinato e gli ho detto: 'Direttore, il punto è questo: lei è l'arbitro, lei è il responsabile, però se non fischia fallo a centrocampo e poi fischia rigore, non può fischiare dopo il fallo a centrocampo con il Var, è contro il suo stesso metro di giudizio'. Ho visto diverse situazioni in cui il Var chiama l'arbitro e lui conferma la sua decisione (...) Quello che voglio dire è che vogliamo solo l'uguaglianza per tutti, in tutto. Mi lamento con il mio portiere, dando le spalle all'arbitro e mi becco un giallo. Ho visto giocatori guardare in faccia l'arbitro e mandarlo a quel paese e non essere ammoniti. Vogliono farsi vedere. Purtroppo vogliono fare troppo i protagonisti”.