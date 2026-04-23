Almeno due morti. Questo il bilancio per ora della rissa tra i tifosi dell'Atletico Nacional e quelli del Barranquilla. Le autorità stanno indagando.
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Secondo le autorità locali, in Colombia ci sarebbero stati almeno due morti nello scontro che ha visto coinvolti i tifosi dell'Atletico Nacional e del Junior de Barranquilla. Lo scontro, avvenuto a Bogotà, sarebbe avvenuto tra due gruppi di tifosi in un giorno in cui non c'erano partite in programma.
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Rissa tra tifosi, due morti in ColombiaEnnesimo episodio di violenza legato al calcio in Colombia. Questa volta i coinvolti sono due gruppi di tifosi dell'Atletico Nacional e del Junior de Barranquilla. Stando a quanto riportato da Marca, il bilancio per il momento è di due morti. Il giornale riferisce che le autorità locali hanno segnalato che durante la rissa siano state utilizzate anche armi da fuoco. I media locali hanno riferito che lo scontro sarebbe iniziato poiché uno dei due gruppi ha intonato dei cori contro la squadra avversaria. Questo ha scatenato lo scontro, nonostante non ci fossero partite previste nella giornata. Le due vittime sono state prontamente portate nei centri medici locali dai passanti, ma sfortunatamente arrivati nelle strutture non sono sopravvissuti. Le loro identità sono ancora ignote.
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Polizia al lavoroLe autorità hanno riferito di aver avviato le indagini riguardo l'accaduto. Oltre ad avviare un'operazione nella zona dello scontro con la polizia e le squadre di soccorso, prevedono di fornire nelle prossime ore un comunicato ufficiale con i dettagli dello scontro. Questo episodio si va ad aggiungere ad una lista lunghissima di atti violenti legati al calcio in Colombia.
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