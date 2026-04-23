Secondo le autorità locali, in Colombia ci sarebbero stati almeno due morti nello scontro che ha visto coinvolti i tifosi dell'Atletico Nacional e del Junior de Barranquilla. Lo scontro, avvenuto a Bogotà, sarebbe avvenuto tra due gruppi di tifosi in un giorno in cui non c'erano partite in programma.

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Rissa tra tifosi, due morti in Colombia

Ennesimo episodio di violenza legato al calcio in Colombia . Questa volta i coinvolti sono due gruppi di tifosi dell'Atletico Nacional e del Junior de Barranquilla. Stando a quanto riportato da. Il giornale riferisce che le autorità locali hanno segnalato che. I media locali hanno riferito che lo scontro sarebbe iniziato poiché uno dei due gruppi ha intonato dei cori contro la squadra avversaria. Questo ha scatenato lo scontro,. Le due vittime sono state prontamente portate nei centri medici locali dai passanti, ma sfortunatamente arrivati nelle strutture non sono sopravvissuti. Le loro identità sono ancora ignote.

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Polizia al lavoro

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Le autorità hanno riferito di aver avviato le indagini riguardo l'accaduto. Oltre ad avviare un'operazione nella zona dello scontro con la polizia e le squadre di soccorso, prevedono di fornire nelle prossime ore un comunicato ufficiale con i dettagli dello scontro.Numerosissimi sono gli atti di violenza tra i tifosi, dentro e fuori dal campo, che utilizzano la scusa del calcio per regolare conti o come sfogo personale.e sicurezza dentro e fuori dagli stadi, per eliminare o per lo meno limitare questa ondata di violenza.

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