L'Auckland FC ha appena scritto una delle pagine più incredibili ed emozionanti della storia del calcio oceanico, conquistando il titolo di campione d'Australia alla loro seconda partecipazione nel massimo campionato Australiano. La compagine di Auckland è riuscita nell'impresa di diventare la prima squadra neozelandese a vincere il campionato australiano battendo i giganti del Sydney FC con il risultato di 1-0, grazie alla rete decisiva di Cameron Howieson (incredibilmente la sua prima rete con la maglia dell'Auckland FC) nella finale decisiva per il titolo.

Dietro questa cavalcata trionfale c'è la mente esperta dell'ex allenatore dei rivali diretti, Steve Corica. Un allenatore che ha saputo plasmare un gruppo coeso e affamato unendo l'esperienza di elementi navigati alla freschezza di giovani promesse del calcio neozelandese, tra tutti Jesse Randall, classe 2002 autore di 9 gol e 6 assist in 26 presenze.

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Auckland FC campione d'Australia, come funziona il campionato di A-League

L'adotta un sistema molto diverso da quello europeo,. La competizione non prevede promozioni o retrocessioni, garantendo stabilità economica ai club partecipanti (attualmente 12) che competono all'interno di una lega chiusa.

La decisione di includere club della Nuova Zelanda all'interno della massima divisione australiana è arrivata nel 2024 e risponde a precisi obiettivi di espansione commerciale e sportiva. La federazione australiana ha cercato di allargare i confini del proprio mercato televisivo e di sponsorizzazione, intercettando la passione dei tifosi delle grandi aree metropolitane neozelandesi.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 23 MAGGIO: Cameron Howieson dell'Auckland FC festeggia la segnatura di un gol durante la partita della Grand Final della A-League Men tra Auckland FC e Sydney FC al Go Media Stadium, il 23 maggio 2026, ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Fiona Goodall/Getty Images)

Nella prima fase le squadre si affrontano in un girone all'italiana e la formazione che chiude in testa alla classifica al termine delle partite della stagione regolare si aggiudica un trofeo, chiamato Premier's Plate. Successivamente, le prime 6 classificate accedono alla fase dei playoff, una serie di scontri diretti ad altissima tensione emotiva che culmina nella finalissima per il titolo di campioni assoluti.

Lo stadio completamente esaurito ha confermato la grandissima fame di grande calcio presente nel paese, con un pubblico record di 28.000 spettatori, arricchito dalla presenza di una numerosa e calorosa tifoseria ospite arrivata dall'Australia per sostenere il Sydney, capace di dare vita a uno spettacolo sugli spalti davvero straordinario e travolgente per l'intera durata della finale. L'Auckland, nelle sue due prime partecipazioni al campionato australiano, ha conquistato due titoli: 1 Premier's Plate nella scorsa stagione (1^posto nella stagione regolare) e 1 A-League in questa storica stagione.