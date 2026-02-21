La manita degli ospiti inizia da una spazzata di Jake Girdwood-Reich che trova impreparato un impacciato Josh Oluwayemi

Delle immagini che hanno del clamoroso, quelle che arrivano dal campionato australiano, l'A-League Men. Iil Wellington Phoenix ospita l'Auckland, che dilaga con un 5 a 0 senza storie. Ma il festival del gol è iniziato con una rete sensazionale e imbarazzante allo stesso tempo. Sugli sviluppi di una rimessa laterale dei Phoenix, la palla arriva sulla trequarti degli ospiti, su cui si trova prontamente il centrocampista Jake Girdwood-Reich, che senza remore spazza potentemente il pallone con una parabola che arriva ai limiti dell'area di rigore avversaria. Sulla traiettoria sembra esserci il portiere dei padroni di casa, Josh Oluwayemi, che però scopre essere troppo avanti e con un tentativo maldestro sfiora il pallone, il quale finisce in rete. Credits video: account ufficiale "Isuzu UTE A-League" su X