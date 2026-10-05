L'Indonesia fa la storia e vince la prima edizione dell'ASEAN Cup. La nazionale guidata da John Herdman ha battuto la Thailandia ai calci di rigore dopo un 2-2 combattutissimo maturato nei primi 120 minuti. Protagonista assoluto della serata è stato Emil Audero, decisivo nella lotteria degli undici metri.

Un super Audero regala la coppa all'Indonesia

. La gara tra Indonesia e Thailandia ha cambiato volto dopo 84 minuti senza grandi emozioni., ma gli avversari non si sono persi d'animo e hanno pareggiato prima dello scadere con. Ai supplementari, nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di. Elkan Baggott però, dopo soli cinque minuti, ha messo a segno il gol del pareggio per l'Indonesia,

Dal dischetto l'Indonesia è stata infallibile, quattro rigori messi a segno su quattro calciati. Per la Thailandia invece, sono arrivati due errori. Sull'ultimo tiro dei thailandesi Audero si è reso protagonista assoluto: ha intuito il tiro di Sayriya e lo ha parato, regalando alla sua nazionale il primo storico titolo dell'ASEAN Cup.

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Una serata speciale per tutto il calcio internazionale. Ad assistere al match c'era il pubblico della grandi occasioni. In tribuna c'era il presidente della. Proprio l'italo-svizzero ha consegnato - assieme al presidente indonesiano,- la coppa al capitano. Oltre ad Infantino, sugli spalti c'era anche. L'ex presidente dell', che ora è una figura di riferimento per il calcio indonesiano, ha festeggiato lo storico successo della nazionale.

L'ASEAN Cup è un nuovo torneo organizzato dalla FIFA. La competizione, che ha l'obiettivo di promuovere sempre di più il calcio asiatico, ha messo di fronte tutte le nazionali provenienti dal Sud Est del continente.