L'Indonesia vince la prima edizione dell'ASEAN Cup. Protagonista di questa speciale serata Emil Audero.
La qualificazione arriva in hotel: e la Nazionale indonesiana festeggia...!
L'Indonesia fa la storia e vince la prima edizione dell'ASEAN Cup. La nazionale guidata da John Herdman ha battuto la Thailandia ai calci di rigore dopo un 2-2 combattutissimo maturato nei primi 120 minuti. Protagonista assoluto della serata è stato Emil Audero, decisivo nella lotteria degli undici metri.
Un super Audero regala la coppa all'IndonesiaChe finale in ASEAN Cup. La gara tra Indonesia e Thailandia ha cambiato volto dopo 84 minuti senza grandi emozioni. Dean James ha mandato in vantaggio gli indonesiani, ma gli avversari non si sono persi d'animo e hanno pareggiato prima dello scadere con Iklas Sanron. Ai supplementari, nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Nicholas Mickelson, la Thailandia è addirittura riuscita a passare in vantaggio. Elkan Baggott però, dopo soli cinque minuti, ha messo a segno il gol del pareggio per l'Indonesia, rimandando il verdetto ai calci di rigore.
Dal dischetto l'Indonesia è stata infallibile, quattro rigori messi a segno su quattro calciati. Per la Thailandia invece, sono arrivati due errori. Sull'ultimo tiro dei thailandesi Audero si è reso protagonista assoluto: ha intuito il tiro di Sayriya e lo ha parato, regalando alla sua nazionale il primo storico titolo dell'ASEAN Cup.
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L'ASEAN Cup è un nuovo torneo organizzato dalla FIFA. La competizione, che ha l'obiettivo di promuovere sempre di più il calcio asiatico, ha messo di fronte tutte le nazionali provenienti dal Sud Est del continente.
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