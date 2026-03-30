Il difensore centrale del Sassuolo non smette di scalare il mondo del calcio: questo premio certifica ulteriormente la grande crescita del nazionale indonesiano, che a fine stagione sarà sulla bocca di molti club...

Pietro Rusconi Redattore 30 marzo - 19:22

C'è un angolo di Italia anche nel lontano sud-est asiatico. Non è la classica pizzeria aperta a Bali o Jakarta. È una porzione culturale che ha a che fare con il mondo del calcio. L'Indonesia può così fregiarsi della presenza di due suoi nazionali nella massima divisione italiana. Emil Audero gioca in Italia da sempre, essendosi trasferito nella terra natia della madre all'età di un anno. Giovanili nella Juventus (con anche il debutto in prima squadra l'anno di un doblete scudetto e coppa italia), poi un lungo girovagare fra A e B sempre in piazze storiche ed importanti. Nel suo curriculum troviamo Venezia, Sampdoria, Inter (1 scudetto e 1 supercoppa), Como, Palermo e attualmente Cremonese. Emil ha completato tutta la trafila giovanile della nazionale italiana ma nel 2025, ottenuta la cittadinanza, ha deciso di giocare per l'Indonesia.

L'altro pilastro della nazionale asiatica è sicuramente Jay Idzes. Il difensore centrale è nato in Olanda ma naturalizzato indonesiano (al contrario di Reijnders che non ha richiesto la cittadinanza indonesiana). Il difensore del Sassuolo ha così mosso i primi passi in Olanda tra le fila del PSV e dell'Eindhoven, per poi passare ai Go Ahead Eagles e convincere il Venezia ad acquistarlo a parametro zero. Coi lagunari Jay Idzes ha centrato la promozione ed è stato uno dei pochi ad emergere nella disastrosa stagione in A. Con Di Francesco il centrale indonesiano è cresciuto parecchio (segnando alla Juventus), tanto da finire al Sassuolo per 8 milioni più bonus. Attualmente, con Muharemovic forma una delle coppie più interessanti del campionato ed entrambi sono attenzionati dalle big estere ed italiane. Audero e Idzes si sono quindi sfidati per il premio di giocatore indonesiano dell'anno.

Jay Idzes è il giocatore indonesiano del 2026 Le grandi prestazioni del difensore centrale non sono passate sottotraccia nemmeno nella lontana Indonesia. Jay Idzes ha trionfato alla cerimonia di premiazione PSSI 2026, venendo eletto Giocatore dell'anno con il 58,70 % di voti. Il giocatore ci ha tenuto a ringraziare varie figure nel suo percorso calcistico che lo ha condotto fino a qui: "Vorrei ringraziare il signore Erick Thohir e il team di PSSI per aver organizzato questa serata così bene. Inoltre ci terrei a ringraziare anche la mia famiglia, senza la quale non sarei qui. Infine vorrei citare i miei compagni di squadra e lo staff della nazionale da quando mi sono unito al gruppo nel 2024. Dedico questo premio a loro".

Tuttavia, Emil Audero non è rimasto a mani vuote. Infatti il portiere della Cremonese ha ottenuto il premio per la parata dell'anno, compiuta nella partita fra Indonesia e Cina del 5 giugno 2025, data anche del suo esordio assoluto con la nazionale.