Bosnia-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:45 di martedì 31 marzo al stadio Bilino Polje di Zenica

Filippo Montoli 30 marzo - 09:05

Il giorno delle finali dei playoff è arrivato e l'Italia di Rino Gattuso è pronta a scendere in campo contro la Bosnia. La gara è in programma martedì 31 marzo alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica. Non è più tempo di fare i conti. Chi vince guadagna il biglietto per i Mondiali del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Bosnia-Italia.

Bosnia-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la semifinale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma martedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1. La gara è inoltre trasmessa in streaming su RaiPlay, per poter così assistervi da qualunque luogo comodamente sul proprio smartphone, tablet o pc.

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Lo stato di forma delle due squadre — La Bosnia, forse a sorpresa, è riuscita a imporsi in casa del Galles ai calci di rigore. Un gol di Dzeko praticamente allo scadere ha permesso alla squadra balcanica di portare la gara prima ai supplementari e poi dagli undici metri. Qui hanno avuto la meglio, realizzando quattro dei cinque tiri. Ai gironi era andata molto vicina a qualificarsi direttamente. Per soli due punti la Nazionale di Barbarez ha dovuto cedere il passo all'Austria.

Dall'arrivo di Gattuso, la Nazionale italiana ha perso una sola partita (quella con la Norvegia per 1-4), vincendo le restanti sei. Gli Azzurri hanno battuto l'Estonia 5-0 e 1-3, Israele 4-5 e 3-0, la Moldavia 0-2 e l'Irlanda del Nord 2-0. In quest'ultima sfida la squadra è riuscita a scacciare i fantasmi dell'eliminazione nel secondo tempo, grazie alle reti di Tonali e Kean.

Le probabili formazioni — Barbarez ha recuperato Dedic per l'importante sfida di martedì, mentre è confermata l'assenza di Kulenovic. Nessun problema invece per Gattuso, che potrà contare su tutti i giocaotri. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Allenatore: Sergej Barbarez.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.