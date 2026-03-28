Mancano 3 giorni a Bosnia Erzegovina-Italia e i tifosi già sognano le rispettive nazionali al Mondiale. 9.000 supporters nel piccolo, ma infuocato tempio di Zenica, faranno da cornice alla gara più importante dell'anno.

Francesco Lovino Redattore 28 marzo - 18:59

Bosnia Erzegovina-Italia è l'ultimo atto che separa gli azzurri dal Mondiale. La voglia di esserci è notevolissima, ma la consapevolezza delle difficoltà è altrettanto evidente. La superiorità tecnica della nazionale di Gattuso è certamente un fattore importante di cui tenere conto, ma non il solo. Il sorteggio ha voluto che l'Italia disputasse questo incontro in trasferta e lo stadio che ospiterà il match, nostro malgrado, si appresta ad essere una bolgia. La tappa già segnata è a Zenica, stadio Bilino Polje.

Bosnia-Italia: piccola botte, vino buono? La capienza originaria del tempio bosniaco è di 13.632 posti a sedere. Ciononostante, ad accogliere i giocatori italiani con fischi, bandiere e inno cantato a squarciagola saranno molti meno tifosi bosniaci. Per l'occasione, infatti, si preparano circa 9.000 sostenitori complessivi, dei quali 500 saranno quelli provenienti dal Bel Paese.

Il motivo è presto detto: una sanzione comminata dall'UEFA alla Bosnia che avrebbe decurtato alla prima partita utile lo stadio del 20% i posti disponibili. Proprio il Bilino Polje, lo scorso 15 novembre, aveva visto i suoi spettatori disturbare, fischiare e discriminare razzialmente l'inno e i tifosi della Romania. Mancarono di rispetto tanto all'interno quanto all'esterno dello stadio e così scattò la sanzione dai vertici UEFA.

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Neanche a dirlo, i biglietti messi in vendita sono stati acquistati in appena una notte e il clima sarà comunque infuocato. In aggiunta a ciò, si consideri che il video dei giocatori italiani esultanti per la vittoria della Bosnia sul Galles ha infastidito moltissimo tifosi e ambiente, che risulteranno ancora di più carichi e motivati.

Italia, 500 tifosi a Zenica — Come detto sopra, ai tifosi italiani assiepati nel settore ospiti dello stadio spetteranno appena 500 posti. La vendita dei tagliandi è già iniziata ed è facilmente ipotizzabile che possa concludersi presto. D'altra parte, i biglietti hanno un costo accessibile da 15 € l'uno. Lo stadio, già piccolo, sarà teatro del match che vale un posto al Mondiale nella prossima estate con un quinto in meno dei sostenitori. La sanzione, dunque, impatta sui settori posti subito dietro le due porte, compreso quello che spetta agli ospiti.

Nella sanzione UEFA è stato anche previsto il pagamento di un'ammenda pecuniaria pari a 60.000 franchi svizzeri a carico della Bosnia.