Battuta d'arresto per il Borussia Dortmund, che va in vantaggio e si fa rimontare dall'Augsburg: lo sfogo di Sahin a fine partita.

Luca Paesano 26 ottobre - 22:28

Pesante battuta d'arresto per il Borussia Dortmund, che cade rovinosamente sul campo dell'Augsburg e scivola al settimo posto in classifica. Eppure la giornata era cominciata bene per il club giallonero, che aveva impiegato solamente 4 minuti per trovare la via del gol con il solito Donyell Malen su assist di Guirassy. La squadra di Sahin controlla il gioco, ma i padroni di casa puniscono alla prima vera occasione del match con Claude-Maurice al 25'. In apertura di ripresa, poi, è ancora Claude-Maurice a trovare la rete decisiva sfruttando una sbavatura difensiva del Dortmund e completando così la rimonta. Al fischio finale, è 2-1 per l'Augsburg.

Borussia Dortmund battuto in rimonta, le parole di Sahin — Nel post partita, l'allenatore dei gialloneri Nuri Sahin è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e non è riuscito a trattenere la frustrazione per i punti persi:

“È assolutamente pazzesco il modo in cui subiamo gol. Ci limitiamo ad accompagnare gli avversari invece di aggredirli. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta. Non funziona! Questo non è proprio accettabile. Deluso dalla prestazione? Non ho questa sensazione, ma quando vai in vantaggio ti aspetti di poterla vincere. Però non è questo il punto: concediamo troppi gol facili, è troppo facile segnare contro di noi”.

Borussia Dortmund che deve fare poi i conti anche con la sfortuna. Nel corso del match, infatti, i gialloneri hanno perso Anton, Sabitzer ed infine anche Ryerson per infortunio. Sahin ha commentato senza giri di parole: "Non avevo mai sperimentato una cosa del genere. Mai successo di dover sostituire tre calciatori per infortunio".

E poi ha concluso: “Squadra in difficoltà? So a cosa mirano i ragazzi, non voglio dire che siano in difficoltà. Ma passa tutto da quello che succede in campo, non possiamo scappare”.