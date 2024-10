Sahin teme le spie del Real, il Borussia resta a Dortmund per la rifinitura

Nuri Sahin teme occhi indiscreti al Santiago Bernabeu: il Borussia Dortmund resta in Germania per la rifinitura.

Luca Paesano 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 17:12)

Scelta piuttosto inusuale da parte del Borussia Dortmund alla vigilia del big match di Champions League contro il Real Madrid. Il club tedesco scenderà in campo domani sera alle 21:00, nella fantastica cornice del Santiago Bernabeu, in occasione della terza giornata della massima competizione europea. Il tecnico dei gialloneri Nuri Sahin prepara la strategia per arginare i Blancos non solo in campo, ma anche fuori.

Il Borussia Dortmund teme le spie al Bernabeu, Sahin opta per la rifinitura in Germania — Nuri Sahin non si fida del Real Madrid e, sospettando di poter essere osservato nel corso della rifinitura al Santiago Bernabeu, ha scelto di posticipare la partenza della sua squadra. Il Borussia, infatti, è sceso regolarmente in campo questa mattina al centro sportivo di Brackel per l’ultimo allenamento prima del match contro i Galacticos. Volerà in direzione Spagna solamente nel pomeriggio.

Il tecnico, che conosce bene l’ambiente madrileno avendo vestito la maglia dei Blancos dal 2010 al 2014, temeva la presenza di occhi indiscreti che avrebbero potuto captare in anticipo le strategie da utilizzare in campo. Da qui la scelta di evitare la tradizionale rifinitura della vigilia in campo ospite per preferire la tranquillità del proprio centro sportivo. A proposito dell’allenamento odierno: da segnalare tra i tedeschi l’assenza di Kobel, che ha lavorato a parte in palestra ma che dovrebbe essere in campo domani sera.