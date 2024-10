Borussia Dortmund, la coreografia polemica: “Uefa Mafia, pensi soli ai soldi”

Si sta giocando in questi minuti la sfida tra Borussia Dortmund e Celtic , con i tedeschi che si stanno imponendo in maniera importante contro la squadra scozzese: ben 6 gol messi a segno dai ragazzi di Nuri Sahin, con Adeyemi protagonista indiscusso con una tripletta.

Una partita che ha visto il dominio dei tedeschi dall'inizio del match, in grado di andare in vantaggio dopo appena 7 minuti con la rete di Can che ha aperto i giochi e dato il via ad una vera e propria goleada che ha travolto gli ospiti.