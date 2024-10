Juventus, Motta: “Rose ha detto che possiamo vincere la Champions? Io penso solo a domani”

Thiago Motta ha spiegato le difficoltà che potrebbe incontrare la Juventus a Lipsia nella seconda giornata di Champions League. Un messaggio di auspicio per il Bologna di scena a Liverpool.

Gennaro Dimonte 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 20:02)

La Juventus si prepara alla seconda giornata di Champions League in casa dell'RB Lipsia. Un testa sicuramente più impegnativo per i bianconeri dopo il 3-1 contro il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium. Tedeschi che vorranno riscattare la sconfitta a Madrid, contro l'Atletico. Tra il momento di forma ritrovato di Dusan Vlahovic, le condizioni di Andrea Cambiaso, le parole di Rose e la partita del Bologna, Thiago Motta ha spaziato su tutto in conferenza stampa.

Juventus, Motta: "Domani gara aperta. A Liverpool tiferò Bologna" — Thiago Motta ha presentato la difficile sfida tra la sua Juventus e il Lipsia in conferenza stampa: "Mi aspetto un match molto aperto dove le due squadre cercheranno di prendere in mano il gioco. Nessuna delle due si difende e vuole imporsi sull'altra, credo che i tifosi si divertiranno allo stadio. Mantenere un ritmo alto e non distrarci in difesa saranno le chiavi fondamentali per fare bene. Non ci siamo mai messi dietro a subire e non lo faremo neanche questa volta. Rose dice che potremmo lottare per vincere in Champions? Non so, penso solo alla partita di domani".

La doppietta di Vlahovic importante in vista del match di domani: "Dusan è sempre stato tranquillo, dal primo giorno. Lo lascio libero di spaziare su tutto il fronte d'attacco seguendo i miei schemi. So che per lui è fondamentale segnare ma è anche un leader. Koopmeiners a Cambiaso? Hanno grandi qualità e possono giocare ovunque. Thuram e McKennie insieme? Vedremo. Conceicao per me è sempre decisivo, non importa se dal primo o a gara in corso. Questa volta la formazione non ve la dico ma l'ho già decisa".

Una chiosa, anzi un augurio, per il Bologna ad Anfield contro il Liverpool: "Sono concentrato sul mio match ma spero che vincano, tiferò anche per loro".