RB Lipsia, Rose: “Juventus squadra vera. Farò i complimenti a Thiago Motta”

RB Lipsia alla prova Juventus dopo la sconfitta in casa dell'Atletico Madrid nella prima giornata di Champions League. Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dei tedeschi, Marco Rose.

Gennaro Dimonte 1 ottobre - 17:34

Vigilia di Champions League per il Lipsia che vuole confermare l'ottimo momento di forma dopo il poker contro l'Augsburg in Bundesliga. L'ostacolo è la Juventus di Thiago Motta, proveniente dallo 0-3 contro il Genoa in campionato. Tedeschi alla ricerca dei primi tre punti in Champions vista la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid. Non sarà facile battere i bianconeri, reduci dal 3-1 contro il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium. L'allenatore Marco Rose ha presentato la delicata sfida in conferenza stampa.

RB Lipsia, Rose: "Juventus squadra da Champions League. Stimo Thiago Motta" — A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro la Juventus, l'allenatore del Lipsia Marco Rose ha parlato dell'avversario: "Sono una squadra da Champions League. Stanno lavorando bene e sono molto organizzati. Sulla fascia sinistra hanno una spinta importante e spesso i terzini si scambiano. Sappiamo però come vogliamo giocare e daremo il massimo per portare questa partita a casa. Non vediamo l’ora di scendere in campo".

Sulla rosa bianconera: "Hanno ottimi giocatori e tutte le carte in regola per vincere questa competizione. Sono un top club e sono tornati a fare bene dopo anni difficili. Hanno tanta qualità e possono essere protagonisti. L'allenatore è un top e lo sta dimostrando. Thiago Motta è stato un calciatore di successo e il suo gioco diverte tutti. Gli farò i complimenti personalmente. Cercheremo di mettere in campo tutte le nostri armi migliori per dare quanto più fastidio possibile".

Il suo amore per l'Italia è ormai il segreto di Pulcinella: "Amo venire nelle località italiane, è un paese fantastico. Per quanto riguarda il calcio ci sono tantissimi club importanti che ho affrontato da allenatore spesso. Vedere giocare quei club è speciale, spero di vincere domani".