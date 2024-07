Lipsia, Dani Olmo sul futuro: “Clausola? Se i club mi vogliono sanno cosa possono fare”

Ai microfoni di El Larguero lo spagnolo ha esternato le sue sensazioni sul suo futuro: "C'è tempo fino al 20 luglio per la clausola altrimenti poi sarebbe una trattativa dura"

Protagonista nella semifinale tra Spagna e Francia, con la rete del definitivo 2-1, Dani Olmo torna a parlare anche del suo futuro e di quella clausola che fa gola a tanti club. Autore di tre reti con le Furie Rosse, finora, l'ex Dinamo Zagabria vuole vincere trofei col suo club ma non esclude sorprese: "Clausola fino al 20 luglio? Sì, se i club mi vogliono sanno cosa possono fare…”. In passato era stato cercato dal Barcellona .

In rete nelle ultime tre partite della Spagna, Dani Olmo è andato a segno contro la Georgia, la Germania e la Francia. Decisivo ed entrato nella formazione titolare dopo l'infortunio di Pedri. Il giocatore ai microfoni di El Larguero ha esternato le sue sensazioni sul suo futuro: "C'è tempo fino al 20 luglio per la clausola altrimenti poi sarebbe una trattativa dura! Sono sotto contratto con il Lipsia e voglio vincere i titoli".

Il classe 1998, alla soglia dei 26 anni, ha l'ambizione per provare a vincere trofei che col club tedesco non vede così vicini. Il suo contratto scade nel 2027 ma c'è quella clausola che permetterebbe a Dani Olmo un'uscita più agevole sul mercato. Comprato a 25 milioni dalla Dinamo Zagabria, ora si potrebbe aprire una bella possibilità per tanti club europei.