Genoa-Juventus, quella volta che Thiago Motta fece piangere la “Signora”

"Ho vissuto tantissimi momenti belli. È stato un privilegio. Mi sono trovato bene sia da giocatore che da allenatore. Sono sempre contento di tornare lì", così l'attuale allenatore della Juventus Thiago Motta presenta la sfida di campionato contro il Genoa , in programma sabato alle 18:00. Il Luigi Ferraris in passato è stata la sua casa dove nella stagione 2008-2009, conquistò uno dei successi più entusiasmanti della sua carriera, proprio contro la Juventus .

Genoa e Juve a caccia di riscatto e a porte chiuse

Dopo più di un decennio, Thiago Motta si ritrova dall'altra parte della barricata, ma la sfida tra Genoa e Juventus resta altrettanto cruciale. La Juventus, dopo tre pareggi consecutivi per 0-0, ha bisogno di una vittoria per rilanciare le sue ambizioni in campionato. Il Genoa, invece, deve reagire dopo le due sconfitte recenti, contro il Venezia e nella stracittadina con la Sampdoria, nel derby di Coppa Italia che ha creato disordini prima, durante e dopo la partita, motivo per cui il duello delle 18:00 si giocherà senza tifosi, a porte chiuse.