Una mazzata per chiunque, anche per un highlander come lui. Grande protagonista nella scorsa stagione, Carvajal ha sbloccato la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund a Wembley (poi il 2-0 a firma di Vinicius Junior) e alzato al cielo, come tutti i suoi compagni, la quindicesima Coppa Campioni/Champions della storia del Real Madrid. Come se non bastasse, Carvajal ha timbrato il cartellino nel primo match contro la Croazia ad Euro 2024. E anche lì l'ultima fotografia è stata di Carvajal con in mano il trofeo. Poi l'inizio di stagione e il grave infortunio contro il Villarreal...