Il tributo del Borussia Dortmund a Reus... sul Los Angeles Times

Il club tedesco ha dedicato una pagina al giocatore che ora è andato a giocare in MLS ai Los Angeles Galaxy.

Davide Capano Redattore 22 agosto 2024 (modifica il 22 agosto 2024 | 11:36)

Il Borussia Dortmund non ha usato mezzi termini per dire addio a una delle più grandi leggende del club, dedicando il 17 agosto una pagina del Los Angeles Times a Marco Reus. Il 35enne, infatti, ha lasciato quest'estate il team tedesco per la MLS e si è unito ai Los Angeles Galaxy.

L'omaggio del Borussia Dortmund a Reus — "Reus. Beckham. Ibrahimovic" si leggeva in grassetto, seguito da un'indicazione: "In quest'ordine".

La dedica si concludeva con un messaggio agli americani: "Trattatelo bene, Los Angeles. Con affetto, tutti al Borussia Dortmund".

Marco ha salutato il BVB a maggio — Formatosi a Dortmund, Reus ha iniziato la sua carriera da professionista nel Rot Weiss Ahlen e ha giocato nel Borussia Monchengladbach prima di tornare nella sua città natale, che è stata la sua casa nelle ultime 12 stagioni.

Marco ha giocato l'ultima partita in Bundesliga col BVB lo scorso 18 maggio contro il Darmstadt, al Westfalenstadion. Con i gialloneri ha vinto due volte la Coppa di Germania e in tre occasioni la Supercoppa tedesca. In totale ha disputato 294 partite, realizzando 120 gol e fornendo 93 assist in tutte le competizioni.

Da Dortmund alla città degli angeli — "Marco Reus è un giocatore di livello mondiale che ha eccelso ai massimi livelli dello sport, tra cui aver giocato in due finali di Champions League per il Borussia Dortmund e nella Coppa del Mondo FIFA con la nazionale tedesca", aveva dichiarato il direttore generale dei LA Galaxy Will Kuntz, subito dopo l'ufficialità. "Per Marco, due volte calciatore dell'anno della Bundesliga, unirsi ai Galaxy dopo aver giocato tutta la sua carriera in Germania è una testimonianza del progetto che stiamo continuando a costruire nel club. Non vediamo l'ora di vedere il contributo di Marco ai LA Galaxy pronti a vivere il finale critico della stagione in MLS".